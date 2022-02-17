Посрывало шифер, антенны и затопило дорогу: на Закарпатье бушует непогода, объявлено штормовое предупреждение

Жителей региона предупреждают о сильном штормовом ветре.
Сегодня, 17 февраля, в Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Порывы ветра в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.
Как информирует "Голос Карпат", по селам Закарпатья пронеслись мощные ливни со штормовым ветром. Ненастье не обошло Перечинщину. Сильный ветер поднялся в селах района еще со вчера. В некоторых домохозяйствах сорвало шифер и даже снесло антенны телепередач.
Из-за продолжительных дождей улицы заливает водой, а дорога под ногами превратилась в месиво из болота.
В селе Турьи-Реметы отрезок дороги затопило.
"Бурлящий ручей течет по улице. Вода бешеным потоком беспощадно размывает дорогу. Большинство местных учеников, проживающих на улице 8-го Марта, сегодня были вынуждены остаться дома", — говорится в сообщении.
Напомним, в связи с оттепелью и осадками в реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды до 2 метров.
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