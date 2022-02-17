Посрывало шифер, антенны и затопило дорогу: на Закарпатье бушует непогода, объявлено штормовое предупреждение

Жителей региона предупреждают о сильном штормовом ветре.

Сегодня, 17 февраля, в Закарпатье объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Порывы ветра в Карпатах 25-30 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Как информирует "Голос Карпат", по селам Закарпатья пронеслись мощные ливни со штормовым ветром. Ненастье не обошло Перечинщину. Сильный ветер поднялся в селах района еще со вчера. В некоторых домохозяйствах сорвало шифер и даже снесло антенны телепередач.

Из-за продолжительных дождей улицы заливает водой, а дорога под ногами превратилась в месиво из болота.

Голос Карпат

В селе Турьи-Реметы отрезок дороги затопило.

"Бурлящий ручей течет по улице. Вода бешеным потоком беспощадно размывает дорогу. Большинство местных учеников, проживающих на улице 8-го Марта, сегодня были вынуждены остаться дома", — говорится в сообщении.

Напомним, в связи с оттепелью и осадками в реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды до 2 метров.

В Украине объявили штормовое предупреждение

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