Позвал малолетнюю на чердак: на Киевщине мужчину подозревают в сексуальном насилии

На Бучанщине полиция задержала 59-летнего мужчину за насилие над 9-летней девочкой. Ему уже объявили подозрение. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. На время следствия он будет находиться под стражей.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Об инциденте правоохранителей проинформировала мать потерпевшего ребенка. Следствие установило, что преступление произошло в сентябре 2025 года в помещении, где проживает фигурант. Мужчина позвал девочку, которая находилась у него в гостях, на чердак дома. Там он совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера вопреки ее воле.

Следователи Бучанской окружной прокуратуры инкриминируют задержанному нарушение части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства правонарушения.

