"Позвал подкрепление - пять друзей": появилось видео из супермаркета в Чернигове, где до смерти избили полицейского

В конфликт работники магазина решили не вмешиваться.
В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения супермаркета в Чернигове, где между молодыми людьми и двумя полицейскими произошел конфликт.
Ролик опубликовали в телеграмм-каналах.
На кадрах видно, как несколько человек тянут по магазину мужчину и оставляют его у касс. После чего наносят ему удары по лицу и пытаются поднять на ноги. Однако полицейский сопротивляется и не встает.
За всем этим со стороны наблюдают посетители супермаркета, а также охрана и кассиры, которые в это время продолжали "отпускать" клиентов. В конце ролика молодые люди выходят из магазина, а человек продолжает лежать на полу.
В описании к видео пользователи написали, что полицейских молодые люди избили после того, как один из них попытался выяснить с копом отношения в формате "1 на 1".
"Один из них проиграл в равной битве, а затем позвал подкрепление в лице пяти друзей, которые взялись толпой бить полицейских", — сообщается в публикации.
В комментариях к видео пользователи бурно отреагировали на инцидент и попросили объективного расследования дела.
Напомним, что началось все с того, что мужчины якобы сделали замечание компании, которая кричала в магазине. Известно, что прохожие заметили уже двух бессознательных, жестоко избитых людей на тротуаре.