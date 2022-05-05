Позволил оккупантам жить и лечиться в колонии: начальника исправительного учреждения в Херсонской области подозревают в госизмене

Начальник колонии также склоняет других должностных лиц к сотрудничеству с оккупационными войсками и спецслужбами РФ.
В Херсонской области подозревается в государственной измене начальник учреждения наказания.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начальник одного из учреждений исполнения наказаний Херсонщины заочно уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", — отметили в Офисе.
По данным следствия, подозреваемый распорядился предоставить беспрепятственный доступ на территорию колонии военнослужащим вооруженных сил РФ, где обеспечивает им места отдыха и медицинскую помощь.
Также, оказывая содействие оккупационным войскам, он привлекает приговоренных к проведению ремонтных работ вражеской техники.
Более того, используя служебные связи, начальник колонии склоняет других должностных лиц Херсонской области к сотрудничеству с оккупационными войсками и спецслужбами РФ.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, прокуратура установила 10 военных РФ, которые пытали украинцев в Буче.
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