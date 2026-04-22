Позволит ли Украина свободную продажу оружия: Буданов ответил

Буданов объяснил, почему Украина не может свободно продавать вооружение во время войны

Реклама

В условиях «горячей фазы войны» свободная продажа оружия невозможна, поэтому оборонно-промышленный комплекс не может работать на экспорт.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов участникам Defense Tech Export Forum.

«Должны быть откровенны: свободная продажа оружия в условиях горячей фазы войны невозможна. Это не поймут ни наши военные на передовой, ни западные партнеры, у которых мы сами просим вооружения», — считает руководитель ОП.

Реклама

По его мнению, Украина может свободно продавать только то, что имеет в достаточном избытке, например морские дроны. Также можно экспортировать оружие, уже почти не применяемое в нашей войне, но вполне востребованное в странах Азии или Африки. Это, например, некоторые дальнобойные БПЛА или ранние модели FPV-дронов.

Кроме того, Буданов подчеркнул, что сейчас очень важно предотвратить бесконтрольный утечку технологий. Он заверил, что не допустит попадания уникальных разработок в РФ из-за продажи готовых изделий или создания сомнительных дочерних компаний.

«Будущее украинского ОПК — в технологическом преимуществе. Призвал производителей уже сейчас сосредотачиваться на интеграции искусственного интеллекта. Внедрение ИИ и разработка собственных систем управления — это единственный путь сохранить статус законодателей в сфере беспилотных технологий», — подытожил Буданов.

Напомним, еще осенью прошлого года президент Зеленский заявил, что разрешил экспорт оружия из Украины. В последнем интервью Зеленский сказал, что украинские производители могут экспортировать оружие в партнерские страны только после того, как обеспечат фронт.