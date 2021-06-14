Позволит ли украинский сертификат о получении прививки против COVID-19 путешествовать в страны ЕС Ляшко объяснил

По словам министра, вопрос в том, что Евросоюз принял свое решение, международный сертификат — это хорошо, но есть и электронный сертификат, для того чтобы предотвратить подделки.

Есть международный сертификат о проведении вакцинации, который выдается после проведения полного цикла прививок вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения. Все вакцины, которые используются в Украине, признаны, и страна вправе выдавать международный сертификат о проведении вакцинации, который должен признаваться странами при пересечении государственной границы.

Об этом в первом после избрания главой Минздрава интервью НВ рассказал министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Иностранцы, прибывающие на территорию Украины, могут предъявить данные о проведении вакцинации в виде международного сертификата, и мы их пропускаем на территорию нашего государства без ПЦР-тестирование и дополнительной самоизоляции или карантина на 14 дней", — отметил он.

По словам министра, вопрос в том, что Евросоюз принял свое решение, международный сертификат — это хорошо, но есть и электронный сертификат, для того чтобы предотвратить подделки.

"Недоверие есть, потому что все пережили ПЦР-тестирование и было достаточно большое количество поддельных данных лабораторных протоколов. Поэтому я недавно подписал и направил на согласование законодательную инициативу, которую хочу вынести на правительство, об усилении уголовной ответственности за подделку документов, удостоверяющих проведения прививок. Это касается не только коронавирусных сертификатов, но и всех других справок о проведении прививок ", — говорит Ляшко.

По словам министра, решением Кабмина это провести невозможно.

"Решение Кабинета министров должны одобрить и передать Верховной Раде Украины для утверждения, ведь это изменения в Уголовный кодекс", — резюмировал он.

Напомним, что украинцам начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.

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