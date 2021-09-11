Позволит ли закон об олигархах отбирать у них имущество — в Минюсте объяснили

Позволит ли закон об олигархах отбирать у них имущество — в Минюсте объяснили

Закон не предусматривает конфискацию имущества и арест олигархов.

Закон об олигархах не позволит им участаствовать в приватизации определенных объектов и обяжет их подавать декларации в том числе и с имуществом, которое в оффшорных компаниях. Впрочем этот закон не предусматривает конфискацию у них имущества. Также документ не может означать, что кто-то попадет в тюрьму.

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Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на форуме "Ялтинская европейская стратегия", пишет РБК.

Также глава Минюста объяснил, что политиков обяжут декларировать все свои встречи с олигархами.

Напомним, ВР приняла законопроект об олигархах в первом чтении. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". Документ имеет ограниченный срок действия — 10 лет.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает внести поправки ко второму чтению в законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархзации Украины. Их цель отобрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто — нет.

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