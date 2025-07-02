Позволят ли "клубничку": сколько подписей набрала петиция о декриминализации порно в Украине

Платформа OnlyFans / © Associated Press

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Петиция о декриминализации порно в Украине набрала 25 тысяч подписей. Теперь его может рассмотреть Владимир Зеленский.

Документ появился на сайте президента.

Что известно о петиции

Обращение было обнародовано 27 июня 2025 года. Автор петиции о декриминализации порно — onlyfans-модель Светлана Дворникова.

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«Декриминализировать производство контента для взрослых, чтобы правоохранители занимались реальными преступлениями, а не производили контрольные закупки интимных фотографий», — назвала ее девушка.

Как написала Дворникова, через пять лет она отдала налогами государству более 40 миллионов гривен.

«Сорок миллионов — это сотня пикапов или две тысячи FPV-дронов для ВСУ. Сорок миллионов — это сотни убитых на фронте россиян. Однако вместо благодарности за эти деньги государство возбудило против меня уголовное дело по статье 301, а правоохранители намекали, что за определенную сумму справа может исчезнуть. Я не одна такая. Это наша реальность — к моделям OnlyFans приходят те, кто должен защищать закон, открывают уголовные дела и предлагают коррупционные соглашения», — отметила модель.

Именно поэтому она попросила гаранта Конституции Украины поддержать законопроект №12191 от 11.11.2024 года «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по усовершенствованию его отдельных положений по уголовным правонарушениям против общественного порядка и нравственности».

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«Этот законопроект является шагом к справедливости, защите прав человека и приведению нашего законодательства к тем стандартам цивилизованного мира, за которые Украина сейчас проливает крышу», — считает Дворникова.

Она утверждает, что в настоящее время в нашем государстве преследуют и штрафуют людей за действия, не имеющие состава преступления и не предполагающие наличие жертв или потерпевших.

«В 2023 году по 301 статье открыли 1943 дела-призрака, где нет ни преступников, ни потерпевших. Однако они съели 85,5 тысячи рабочих часов следователей. То есть у нас целая армия следователей вместо поиска настоящих преступников играет в сказки о нравственности», — добавила автор петиции.

Кроме того, по подсчетам экспертов, декриминализация эротического контента будет приносить в бюджет около 12,3 млн. долларов налогов ежегодно.

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Она призвала публично поддержать законопроект №12191, способствовать его внесению в порядок Верховной Рады «не завтра, не через месяц, не после войны — сейчас».

Напомним, украинские модели, получающие доход от создания контента на интернет-платформе OnlyFans, за 2020-2022 годы совокупно заработали $123 млн. Однако платить налоги они не могут, поскольку распространение такого контента в Украине запрещено.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на данные Государственной налоговой службы, около 5000 украинских моделей на OnlyFans получили:

2020 год: примерно $8 млн. доходов.

2021 год: уже более $35 млн. доходов.

2022 год: около $80 млн. доходов.

Нардеп уточнил, что платформа OnlyFans будет уже от себя платить налоги в Украине.

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«Но „актеры-украинцы“, даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что даже частный обмен интимными фотографиями между двумя совершеннолетними людьми в Украине может иметь юридические последствия. Причина — строгая трактовка положений Уголовного кодекса.

По словам адвоката Сергея Старенького, обмен обнаженными изображениями, имеющими признаки порнографии, — это фактически распространение порнографической продукции, предусмотренное статьей 301 УКУ.