Позволят ли открыть пляжи в Одессе: что говорят в ОВА

Об открытии пляжного сезона в Одессе речь не идет, но будут отдельные участки для отдыха, обустроенные в соответствии со всеми правилами безопасности.

Об этом рассказал Сергей Братчук, глава Общественного совета при Одесском ОВА, в эфире телемарафона.

"Мы не можем говорить о том, что объявлен или открыт пляжный сезон. Мы говорим больше о сезоне отдыха. Что касается открытия пляжей, сейчас действует приказ, который является общей областной военной администрации и оперативно-стратегической группировки войск "Дунай". Приказ подписан 24 Речь идет о том, что арендаторы, претендующие на открытие возможных участков для пляжного отдыха и купания в море, должны выполнить ряд мероприятий до 5 июня, сегодня-завтра эти работы должны быть завершены", - рассказал он.

Братчук подчеркнул, что они обязательно должны проверить качество выполненных работ. После этого комиссия предоставит свои протоколы в областную военную администрацию и военное командование.

"Тогда уж, надеюсь будет, а возможно нет, учитывая безопасность, подписано соответствующее распоряжение ОВА и наших военных о том, что, возможно, какие-то отдельные участки пляжей будут открыты. Самое главное — это безопасность, и учитывая этот пункт номер один все будет оцениваться. Посмотрим, ждать осталось немного", — подытожил Братчук.

Напомним, на одесских пляжах, не смотря на запрет военной администрации, загорают и плавают отдыхающие. Посетителей даже не останавливает, что вдоль береговой линии установлены упреждающие знаки "осторожно, мины".

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