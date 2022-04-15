Позволят посещать храмы во время комендантского часа: как на Волыни будут праздновать Пасху

Комендантский час действует в области с 23:00 до 06:00.
В Волынской области в пасхальную ночь будет действовать комендантское время, но людям разрешат посещать церкви.
Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Отмечается, что комендантский час – с 23:00 до 06:00. Людей просят соблюдать правила военного положения, быть бдительными. В свою очередь полицейские будут усиленно следить за безопасностью на улицах и в храмах.
"Во время действия комендантского часа будет разрешена посещение культовых сооружений для освящения пасхальных корзин. Любое другое безосновательное пребывание на улицах и в общественных местах будет считаться нарушением комендантского часа", — говорится в сообщении.
С собой следует иметь документы, удостоверяющие личность.
Волыни, которые будут находиться за пределами церквей, будут проверять правоохранители. Предупреждают, что будут останавливать транспорт. К каждому такому случаю будет индивидуальный подход, отмечают в полиции.
Как сообщалось, руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин призвал не проводить массовые церковные службы в течение 23-26 апреля. Богослужения в помещениях будут без верующих. Только до 10 священнослужителей.
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