Позвонил в дверь и облил бензином: в Харькове мужчина пытался сжечь соседку

Позвонил в дверь и облил бензином: в Харькове мужчина пытался сжечь соседку

Потерпевшая быстро среагировала и успела выбежать на улицу.

В Харькове пьяный мужчина позвонил в дверь соседке, а когда она открыла — облил бензином и пытался поджечь. Происшествие случилось 8 апреля в Немышлянском районе.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Нападающий взял с собой двухлитровую бутылку с бензином и зажигалку. Потерпевшая быстро среагировала и успела выбежать на улицу.

На шум вышел муж потерпевшей и стал выталкивать соседа, однако он успел разлить бензин на пол и поджечь его, чем вызвал пожар в помещении.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Напомним, в селе Цуповка Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских жителей вместе с российскими оккупантами.

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