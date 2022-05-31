Позвонил в дверь и облил бензином: в Харькове мужчина пытался сжечь соседку

Потерпевшая быстро среагировала и успела выбежать на улицу.
В Харькове пьяный мужчина позвонил в дверь соседке, а когда она открыла — облил бензином и пытался поджечь. Происшествие случилось 8 апреля в Немышлянском районе.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Нападающий взял с собой двухлитровую бутылку с бензином и зажигалку. Потерпевшая быстро среагировала и успела выбежать на улицу.
На шум вышел муж потерпевшей и стал выталкивать соседа, однако он успел разлить бензин на пол и поджечь его, чем вызвал пожар в помещении.
Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Напомним, в селе Цуповка Харьковской области бывший полицейский пытал гражданских жителей вместе с российскими оккупантами.
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