Позвонил в дверь и забежал в квартиру: в Днепре погоня за автоугонщиком получила неожиданный финал (фото)

Мужчина с пистолетом забежал в чужую квартиру и закрылся в туалете.
В Днепре мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от правоохранителей и едва не сбил пешехода. Когда спрятаться от копов на авто оказалось невозможно, гражданин попытался убежать. Но и этого у него не получилось сделать.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Как выяснилось, инцидент произошел в Соборном районе города. Там мужчина пытался угнать автомобиль Audi. Когда правоохранители получили информацию о транспортном средстве, они смогли отследить его по камерам "Безпечне місто".
"Полицейские установили, что указанное транспортное средство движется Соборным районом. Патрульные обнаружили указанный автомобиль и подали водителю требование об остановке с помощью спецсигналов и громкоговорителя. Впрочем, водитель не отреагировал, а наоборот ускорился, пытаясь скрыться из поля зрения стражей порядка. Впоследствии автомобиль заблокировали на улице высоковольтной. Но водитель выбежал из автомобиля и начал убегать", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.
Гражданин забежал в дом на улице Абхазской, позвонил в одну из квартир, а когда ему открыли — ворвался в помещение и закрылся в туалете.
"Во время поверхностной проверки у 25-летнего гражданина обнаружили ключи от автомобиля Audi, предмет, похожий на пистолет, удостоверение водителя, которое ему не принадлежит. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия", — добавили в патрульной полиции области.
Напомним, что в Польше пьяные украинцы на авто устроили погоню с полицией: когда их догнали, то они пытались убежать пешком.