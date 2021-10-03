Позвонил в дверь и забежал в квартиру: в Днепре погоня за автоугонщиком получила неожиданный финал (фото)

Позвонил в дверь и забежал в квартиру: в Днепре погоня за автоугонщиком получила неожиданный финал (фото)

Мужчина с пистолетом забежал в чужую квартиру и закрылся в туалете.

В Днепре мужчина на угнанном автомобиле пытался скрыться от правоохранителей и едва не сбил пешехода. Когда спрятаться от копов на авто оказалось невозможно, гражданин попытался убежать. Но и этого у него не получилось сделать.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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Как выяснилось, инцидент произошел в Соборном районе города. Там мужчина пытался угнать автомобиль Audi. Когда правоохранители получили информацию о транспортном средстве, они смогли отследить его по камерам "Безпечне місто".

"Полицейские установили, что указанное транспортное средство движется Соборным районом. Патрульные обнаружили указанный автомобиль и подали водителю требование об остановке с помощью спецсигналов и громкоговорителя. Впрочем, водитель не отреагировал, а наоборот ускорился, пытаясь скрыться из поля зрения стражей порядка. Впоследствии автомобиль заблокировали на улице высоковольтной. Но водитель выбежал из автомобиля и начал убегать", — рассказали в пресс-службе патрульной полиции.

Гражданин забежал в дом на улице Абхазской, позвонил в одну из квартир, а когда ему открыли — ворвался в помещение и закрылся в туалете.

"Во время поверхностной проверки у 25-летнего гражданина обнаружили ключи от автомобиля Audi, предмет, похожий на пистолет, удостоверение водителя, которое ему не принадлежит. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия", — добавили в патрульной полиции области.

Напомним, что в Польше пьяные украинцы на авто устроили погоню с полицией: когда их догнали, то они пытались убежать пешком.

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