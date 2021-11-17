Позвонила на "102" и обматерила оператора: в Черновицкой области суд наказал женщину

Позвонила на "102" и обматерила оператора: в Черновицкой области суд наказал женщину

За свое поведение женщина должна заплатить штраф.

В Черновицкой области Вижницкий райсуд оштрафовал женщину, которая позвонила по телефону "102" и покрыла матом оператор.

Об этом говорится в постановлении суда.

Жительница села Лукавцы, которая позвонила по телефону на спецлинию "102" и обматерила работника полиции, должна заплатить штраф за совершенное.

В постановлении суда говорится, что 17 сентября женщина решила позвонить на "102". Во время разговора с оператором обвиняемая использовала нецензурную лексику в адрес диспетчера.

Буковинка искренне раскаялась в содеянном и попросила сильно не наказывать ее.

Рассмотрев дело, судья Вижницкого райсуда признал буковинку виновной и назначил штраф в размере 51 грн. Также женщина должна заплатить 454 грн. судебного сбора.

Напомним, что под Киевом отец и сын напали на полицейских с вилами. Они обматерили копов, дергали их за форму и бросались в драку. Поэтому правоохранители были вынуждены произвести предупредительный выстрел вверх.

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