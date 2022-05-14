Позвонила по телефону и попросила забрать ребенка: полицейские изъяли у жительницы Бердичева 4-летнего сына

Позвонила по телефону и попросила забрать ребенка: полицейские изъяли у жительницы Бердичева 4-летнего сына

В Житомирской области у женщины изъяли 4-летнего ребенка.

Ювенальные полицейские Бердичевского райотдела полиции мая отреагировали на сообщения от местной жительницы. Она по телефону просила убрать от нее сына.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Житомирской области.

Женщина настойчиво требовала отнять у нее ребенка. Мол, мальчик ей мешал. Правоохранители приехали по месту вызова. В квартире проживала 33-летняя женщина и ее сын. В доме царила полная антисанитария. Сама же заявительница находилась в нетрезвом состоянии. Мальчик был одет в грязный, босой и голодный.

Полицейские доставили и ребенка, и его мать в медучреждение. Мальчик был госпитализирован для обследования состояния здоровья. Женщину поместили в центр отрезвления. Там также зафиксировали состояние алкогольного опьянения.

"Эта семья раньше не попадала в наше поле зрения. Однако материалы обо всех зафиксированных обстоятельствах мы передали в социальную службу для дальнейших действий в пределах компетенции. Женщине же грозит административная ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка", — сообщила ювенальная офицерка. полиции Бердичевского райотдела Олеся Чубоха

Как сообщалось, в Житомирской области в колодце нашли тело младенца. Тело мальчика обнаружили хозяева деревенского подворья. Горе-матерью оказалась 39-летняя местная жительница. Женщина ведет асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем.

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