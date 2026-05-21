Прах полковника УНР Андрея Мельника вернули в Украину

Прах полковника УНР Андрея Мельника / © Украинский институт национальной памяти

Реклама

Прах полковника армии УНР и лидера ОУН Андрея Мельника и его супруги Софии Федак-Мельник перевезли в Украину. Все это происходит в рамках создания Национального пантеона.

Через словацкую границу на Закарпатье останки полковника армии УНР вернули в Украину сегодня, 21 мая. Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

Прах Андрея Мельника привезли в Украину

Останки Андрея Мельника и его супруги перезахоронят на Национальном военном мемориальном кладбище в Киеве. Перезахоронение пройдет 24 мая 2026 года.

Реклама

19 мая гробы эксгумировали в Люксембурге. Останки Андрея Мельника встретили местные ветераны, пластуны, представители власти и духовенства.

«Гробы с прахом Андрея Мельника и Софии Мельник (Федак) на родную землю занесли на руках украинские воины-пограничники, трижды склонив их в символическом поклоне», — пишут в Украинском институте национальной памяти.

Дальше прах Андрея и Софии Мельник отвезут в столицу.

Во время торжественной церемонии пластуны положили на гроб Андрея Мельника землю с Красного поля — места, где произошла героическая оборона карпатскими сечевиками Карпатской Украины.

Реклама

Напомним, Андрей Мельник был выдающимся военным и политическим деятелем, полковником армии УНР и соучредителем Украинской военной организации (УВО). Из-за активной патриотической деятельности он отбыл пятилетнее заключение в польских тюрьмах.

В 1938 году после гибели своего побратима Евгения Коновальца Мельник по его завещанию возглавил Провод украинских националистов (ПУН). Во время Второй мировой войны и после раскола ОУН он возглавил ее умеренное крыло.

Мельник организовал «походные группы» для пропаганды на украинских землях, из-за чего разочаровался в немецкой политике и подвергся преследованиям от гитлеровцев: сначала находился под домашним арестом, а с 1944 года — в концлагере Заксенхаузен.

В послевоенный период деятель поселился в Люксембурге, где посвятил жизнь консолидации эмигрантских сил и стал пожизненным председателем ОУН. В 1957 году он инициировал создание Всемирного конгресса украинцев, который возник после его смерти в 1964 году.

Реклама

Могилу Степана Бандеры хотят перевезти в Украину

Напомним, в Украине планируют создать Национальный пантеон и вернуть на родину прах выдающихся деятелей. В частности, перезахоронение Степана Бандеры, который покоится в Мюнхене, возможно только при условии строгого соблюдения законодательства ФРГ.

Немецкие власти руководствуются принципом «покоя умершего», поэтому решение о переносе останков принимается крайне редко и только при наличии исключительных обстоятельств.

Для получения разрешения на перезахоронение обязательным является согласие близких родственников и владельца права на могилу. Даже если с соответствующей просьбой обратится государство Украина, без согласия семьи это будет невозможно.

Само большое расстояние до кладбища или переезд родственников не считается достаточным основанием для нарушения покоя умершего.

Реклама

Весомой причиной для немецких властей могут стать лишь чрезвычайные обстоятельства, по которым семья вообще теряет возможность ухаживать за могилой. Кроме того, немецкие службы должны получить подтверждение, что перенос праха не противоречит воле самого покойного.

Новости партнеров