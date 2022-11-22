Практически вся тепловая и гидрогенерация Украины подверглась ракетным ударам — Укрэнерго

В Украине почти не осталось невредимых узловых подстанций "Укрэнерго".

В Украине практически не осталось невредимых тепловых и гидроэлектростанций из-за ракетных обстрелов РФ.

Об этом во время брифинга сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас практически не осталось в Украине неповрежденых тепловых и гидроэлектростанций. Для того, чтобы вы понимали масштаб этих атак, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших электростанциях, получила повреждения, получила ракетные удары", — рассказал Кудрицкий.

Он также отметил, что в Украине практически на каждую важную подстанцию "что-то прилетало", а на отдельные — и несколько раз.

"На некоторые подстанции прилетало по несколько раз – по 3, по 5 и даже по 8 раз", – сказал глава "Укрэнерго".

По его словам, масштабы разрушений колоссальные, а после каждой массированной ракетной атаки нужно время, чтобы заживить большинство потребителей и возобновить электроснабжение.

Напомним, что Россия несколько раз за станные два месяца атаковала объекты критической инфраструктуры Украины. Были нанесены разрушения на электроподстанциях Львова, Днепра, Кривого Рога, Киева, Харькова, Житоммирщины, Винницкой области, Ровенщины и другие. Также после атаки проблемы со светом были в соседней Молдове.

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