«Прапор» держится высоко: история Героя Украины Михаила Максияна

Боец 73-го морского центра ССО Михаил Максиян, позывной «Прапор»

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29 июля — День памяти погибших воинов Сил специальных операций. В этот день чествуют тех, кто без колебаний встал на защиту Украины и не вернулся из боя. Один из них — Михаил Максиян, боец 73-го морского центра ССО, позывное «Знамя». Его жизнь стала примером преданности, силы духа и любви к Родине. Историю Михаила вспоминают жена Виктория и побратим Виктор «Шрек».

Где все начиналось: море, степи и мечты

Михаил Максиян родился в Молдове и еще маленьким вместе с родителями переехал в Крым. Там прошло безмятежное детство — море, горы, степи, школьные друзья. Военную службу проходил в Василькове. Женился, воспитывал приемную дочь Ирину, а потом родился сын Назар — сейчас ему 16. В 2015 году Михаила мобилизовали, служил в 3-м отдельном полку ССО, в должности снайпера. После демобилизации вернулся в мирную жизнь, устроившись в «Эпицентр». Там, среди строительных материалов, судьба свела его с Викторией — женщиной, которая впоследствии стала его миром.

История любви и взаимной поддержки

«Когда рассказываю о Мише, словно говорю о себе, — тихим голосом делится воспоминаниями Виктория. — Мы с ним были вместе как одно целое: и любовь, и друзья, и плечо поддержки. Когда встретились, меня очень поразило его отношение к людям. Всех работников магазина, независимо от возраста или должности, знал по имени, здоровался, спрашивал о делах. Всегда был спокойным, уравновешенным, надежным. Соответственно, и люди его уважали. Через два года после знакомства мы поженились и переехали жить в Фастов. Город ему пришелся по душе. Всегда восхищалась, как Миша не боялся менять свою жизнь. Тогда же решил заниматься бегом и получить второе высшее образование».

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Наука под обстрелами

При жизни Михаил сменил много профессий, его лозунг: «чтобы узнать нужно попробовать». В молодости учился на связиста, а в почти 40 лет захотел изучать историю. Причем не где угодно, а на историческом факультете главного университета страны — имени Шевченко. Тщательно готовился к каждому экзамену, писал курсовые. Если до февраля 2022-го делал это по ночам или по выходным, то последний год — с боевых позиций.

Михаил с собратьями

«Он очень хотел получить диплом историка и неплохо разбирался в этой теме, — добавляет Виктор. — Продолжался четвертый месяц войны, ситуация в Херсонской области сверхсложная, у нас задача одна за другой. И во время короткой передышки в какой-то деревне, когда каждый мечтает хотя бы час поспать, Миша открывает книгу и начинает что-то записывать. В университете все знали, где он был в то время. Преподаватели, вероятно, учитывали это на экзаменах. Послаблений себе не позволял. Так что точно могу сказать: диплом получил благодаря знаниям и настойчивости. Был полон гордости, когда в 2022-м, находясь в Киеве, зашел в деканат забрать диплом!»

42 километра памяти

К каждому делу Михаил подходил основательно. Полгода занятий бегом — и уже явился на марафон! Это 42 километра, дистанция по силам далеко не каждому человеку. Поехал с собратьями в Словакию, в город Кошице, на марафон мира. Финишную прямую преодолел с флагом Украины в руках, чем очень гордился. Виктория всегда была рядом: сначала поддерживала на соревнованиях, а затем и сама начала бегать. Вместе не раз принимали участие в забеге «Уважаю воинов, бегу за Героев Украины», приуроченного ко Дню памяти защитников Украины. Сначала за Игоря Брановицкого, погибшего в Донецком аэропорту, а затем за Юрия Олефиренко, командира 73-го центра ССО.

«Интересно, все мои достижения связаны с соревнованиями, на которых „Знамя“ было рядом, — рассказывает Виктор. — Он поддерживал в самые трудные моменты, мотивировал не останавливаться. Поэтому сейчас, когда нужно преодолевать самые сложные участки дистанции, одно лишь упоминание о нем придает силы».

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«Золотые руки» и верное сердце

Увлечения спортом, служба в резерве укрепили дружбу. Когда Виктор в 2020 году предложил вместе работать в столичном Дворце ветеранов, Михаил не отказался.

«Я видел, как добросовестно и ответственно Миша относится к работе, ищет лучшие решения. — говорит Виктор. — Был уверен в нем на 100%, и в должности главного инженера он показал себя лучше. Имел „золотые“ руки — держал в образцовом порядке и здания, и немалую территорию. Затем перешел в офис и занимался тендерными закупками. В это же время предложил работу Виктории в отделе кадров. Здесь мы сошлись еще ближе, ежедневно общались, организовывали различные мероприятия для ветеранов войны, в том числе спортивные».

Полномасштабное вторжение: вместе в строю

Именно с легендарным 73-м морским центром ССО неразрывно связаны последние годы жизни Максияна. В 2018 году Михаил и Виктор подписали контракты резервистов, дважды в год ездили на двухнедельные сборы. «Он жил этим, мечтал попасть в 73-й центр! Обожал степь и море, которые с детства были его стихией. Собрание было непростое, изнурительное. Но он не жаловался, не пытался их пропустить или где-нибудь сойти с дистанции. Хотел всюду быть первым, примером для молодежи», — делится Виктория.

Михаил с женой Викторией

Уже утром 24 февраля 2022 года друзья прибыли в Очаков, получили экипировку и оружие, и сразу были задействованы в выполнении задач. Преимущественно на юге готовили побережье к отражению высадки вражеского десанта, занимались контрдиверсионной деятельностью, проводили спецразведку, выявляли противника и наводили на него огонь артиллерии и авиации.

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«Все это время мы держали связь. Писал несколько слов, чтоб я знала, что все нормально. Однажды он даже приехал в Фастов на мой день рождения. Меня это очень тронуло, он отпросился у командиров — чтобы просто побыть со мной», — вспоминает те бурные дни Виктория.

«Прапор», который не упал

Михаил был прапорщиком (отсюда и позывный «Прапор»), но со временем его навыки и личные качества оценили — выполнять обязанности командира группы спецназначения, усталость — он не жаловался, поддерживал, слушал его. к офицерскому званию, но…

Погиб «Прапор» в бою, попав под вражеский огонь, все остальные в группе получили ранения. Убрать тело сразу не удалось. Это произошло только на десятый день во время тщательно спланированной операции. Похоронили Михаила Максияна в Фастове.

«Однажды Миша признался, что его старший брат был милиционером в Молдове и погиб в Приднестровье во время российского вторжения, — вспоминает Виктор, тяжело вздыхая. — И Миша ушел из жизни от российской пули».

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Улицы его имени

Одна из первых операций группы Максияна была в селе Трудолюбовка Херсонской области. Когда его освобождали от оккупации, Михаил познакомился там с деревенской старостой. Самостоятельно, фактически незнакомому человеку, помог эвакуировать большую семью в безопасное место. Староста была поражена мужеством ребят и помогала чем могла. Теперь одна из улиц Трудолюбовки носит имя Михаила Максияна.

Михаил с флагом

За выполнение заданий в Херсонской области Максиян получил орден «За мужество» III степени, а посмертно — звание Героя Украины. Тогда собратья, военная часть приложили все усилия, чтобы это произошло. В офис президента Виктория пришла вместе с сыном Михаила Назаром, который получил орден «Золотая Звезда» из рук Владимира Зеленского.

А недавно и в Фастове в честь Михаила назвали улицу. «Она в нескольких минутах от дома… Но я почти не хожу туда, — говорит Виктория. — Становится больно, когда смотрю на адресные таблички с его именем, сразу вспоминаю наши лучшие моменты, без слез домой не возвращаюсь. Но такая память важна и должна быть повсюду, украинцы должны уважать своих Героев».

Мечты, оставшиеся с нами

Михаил очень любил природу. Мечтал построить большой дом, насадить много деревьев. А еще хотел купить лодку и вместе с детьми плавать, наслаждаться тишиной. Незадолго до гибели он часто говорил жене, что мечтает увезти ее в освобожденный Крым и показать места своего детства.

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Его мечты остались с Викторией, с Назаром, с побратимами. В их сердцах он рядом. А улицы с его именем, воспоминания о подвигах, и беговые старты в его честь — это знак, что «Прапор» держится высоко.

Дмитрий Шаповал