Водительское удостоверение / © ТСН.ua

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В Верховной Раде Украины есть законопроект №16170, предусматривающий существенные изменения для водителей и кандидатов на получение удостоверений. Документ предлагает установить новые сроки действия прав, разрешить вождение с 17 лет при определенных условиях и ввести испытательный срок для новичков.

Этот законопроект проанализировала «Судебно-юридическая газета».

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Законопроект №16170 «О внесении изменений в Закон Украины „О дорожном движении“ относительно водительских удостоверений и взаимного признания решений о лишении права управления транспортными средствами» предусматривает, в частности, установление разных сроков действия права на управление транспортом в зависимости от категории.

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Срок действия водительского удостоверения: права могут выдавать на 15 или 5 лет

Для категорий AM, A1, A2, A, B1, B и BE, к которым относятся мопеды, мотоциклы и легковые автомобили, предлагается установить 15-летний срок действия права на управление.

Для категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и T, включающих грузовики, автобусы, трамваи и троллейбусы, предусмотрен срок в пять лет.

При наличии медицинских показаний сроки действия права на управление отдельной категорией могут сократить. Это позволит чаще проводить медицинские осмотры или устанавливать другие индивидуальные ограничения, необходимые для безопасности дорожного движения.

Возобновлять срок действия водительского удостоверения можно будет при подтверждении физической и психической пригодности водителя. Для тех, кто управляет грузовым и пассажирским транспортом определенных категорий, медосмотр будет обязательным при каждом обновлении.

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В то же время, законопроект не предусматривает обязательной повторной сдачи экзаменов после завершения 15-летнего или пятилетнего срока действия удостоверения. Порядок обмена и возобновления документов, в частности, возможность сделать это без повторных экзаменов, должен определить Кабинет министров.

Кроме того, документ предусматривает, что водительское удостоверение с завершенным сроком действия не будет подтверждать право человека управлять транспортом. Исключение может быть сделано для случаев временного продления срока действия документа во время чрезвычайной ситуации, военного положения или других кризисных обстоятельств — соответствующий порядок будет определять правительство.

Право на вождение с 17 лет

Законопроект предусматривает возможность получать право на управление автомобилями категории B уже с 17 лет. До достижения совершеннолетия такая возможность будет действовать при условии прохождения медосмотра, необходимой подготовки и успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

В то же время, до своего совершеннолетия 17-летний водитель сможет управлять автомобилем только в режиме сопровождаемого вождения.

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Сопровождающее лицо должно находиться на переднем пассажирском сидении, иметь возможность давать водителю необходимые указания и соответствовать ряду определенных требований. В частности, сопровождающему должно быть не менее 24 лет. Он также должен иметь право управлять транспортом категории B не менее пяти лет и не быть лишенным права вождения в течение последних пяти лет.

Кроме того, сопровождающему не разрешается находиться под действием алкоголя, наркотиков, психотропных веществ или лекарств, которые могут ухудшать внимание и быстроту реакции.

Информацию о праве на сопровождаемое управление и прекращение соответствующего ограничения будут вносить в водительские права и государственный реестр.

По достижении водителем 18 лет требование обязательного сопровождения будет прекращаться автоматически, если его право на управление не было остановлено или прекращено по другим причинам.

Кабмин должен определить порядок идентификации сопровождающих лиц, а также дополнительные требования к такому формату управления.

Двухлетний испытательный срок для начинающих водителей

Законопроект также предусматривает отдельный правовой режим для людей, впервые получивших водительское удостоверение. В течение двух лет после получения прав они будут иметь статус начинающих водителей. В этот период предлагается установить нулевой допустимый уровень алкоголя в организме с учетом максимальной погрешности соответствующего технического средства.

Информацию о продолжительности испытательного срока и дате его завершения будут указывать в водительском удостоверении и госреестре.

Если водитель во время испытательного срока получит право управлять транспортом другой категории, для нее будет применяться оставшийся срок от предыдущего испытательного периода. Исключение предназначено для перехода из категории AM на другую категорию. В таком случае водителю будет устанавливаться новый двухлетний испытательный срок.

Законопроект также предусматривает возможность введения дополнительных мер в отношении начинающих водителей, грубо или неоднократно нарушающих правила дорожного движения. Среди предложенных мер — обязательное корректирующее обучение, продление испытательного периода и установление специальных ограничений.

Отдельно внимание планируется сосредоточить на предотвращении управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также нарушении требований по использованию ремней безопасности и детских удерживающих систем.

Новые возрастные границы для водительского удостоверения

Законопроект предусматривает пересмотр списка категорий транспорта и определение минимального возраста, с которого можно получить право на управление каждой из них.

Так, уже с 16 лет предлагается разрешить управлять транспортом категорий AM, A1 и B1. Получить права категории A2, B, BE, C1 и C1E можно будет с 18 лет.

Для категории A минимальный возраст будет составлять 20 лет при условии не менее двухлетнего стажа управления транспортом категории A2. При отсутствии такого опыта получить право на управление транспортом категории A можно будет только с 24 лет.

Для категорий C, CE, D1, D1E и T предлагается установить минимальный возраст 21 год. Для категорий D и DE он будет составлять 24 года.

В то же время, для отдельных категорий грузового и пассажирского транспорта закон может предусматривать более низкий возрастной порог. Это будет возможно при условии, что у водителя есть действующий документ, подтверждающий его профессиональную квалификацию.

Физическое и мобильное водительское удостоверение приравняют по юридической силе

Отдельное положение законопроекта касается электронного формата водительских прав. Документ предлагает закрепить одинаковую юридическую силу физического и мобильного водительских удостоверений для подтверждения права на управление транспортом.

Водитель сможет получить физическое удостоверение вместе с мобильным или только физический документ. Наличие мобильного удостоверения не должно быть обязательным условием реализации права на управление транспортом.

Мобильный документ должен давать возможность проверять его действительность, открытые категории, срок действия, установленные ограничения и особые условия управления. В то же время, во время проверки не должны раскрываться данные, которые не нужны для подтверждения права человека управлять транспортом.

Утрата или повреждение электронного носителя, микрочипа или QR-кода физического удостоверения, а также невозможность их прочитать не будут означать прекращение права на управление. Это правило будет действовать при условии, что действительность удостоверения может быть подтверждена данными государственного реестра.

Законопроект также предусматривает уточнение требований по предъявлению водительских документов. По требованию полицейского, водитель должен будет предоставить для проверки удостоверение в физическом или мобильном формате, а также другие документы, предусмотренные законодательством.

Кроме того, водители должны соблюдать все ограничения, коды и особые условия управления, указанные в удостоверении и государственном реестре. Речь идет, в частности, о требованиях к сопровождаемому управлению и соблюдению испытательного срока.

Новые правила медосмотров водителей

Изменениями также предусмотрены медосмотры кандидатов в водители и тех, у кого уже есть право на управление транспортом.

Законопроект предлагает распределить водителей на две группы в зависимости от категории транспорта. В первую войдут категории AM, A1, A2, A, B1, B и BE, а во вторую — C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

Для первоначального получения права на управление транспортом медосмотр будет обязательным. Кандидат также должен отвечать установленным минимальным требованиям по физической и психической пригодности.

Водителям второй группы придется проходить медосмотр не только во время первого получения прав, но и при каждом обновлении права на управление.

Для первой группы могут предусмотреть альтернативные механизмы подтверждения пригодности. В зависимости от установленного порядка это может быть медосмотр, самостоятельная оценка здоровья или государственная система мониторинга годности. В то же время, должен быть гарантирован надлежащий уровень безопасности дорожного движения.

Также предлагается ввести внеочередные медосмотры, если обоснованы данные об ухудшении физического или психического состояния водителя, которое потенциально может создавать угрозу безопасности на дорогах.

Медицинские выводы планируют формировать в электронной системе здравоохранения. В информационную систему МВД будут передавать только те данные, которые необходимы для принятия решения о предоставлении, восстановлении, приостановлении или ограничении прав человека на управление транспортом.

Лишение водительских прав в ЕС может повлиять на право вождения в Украине

Законопроект также предусматривает введение механизма взаимного признания и исполнения решений стран-членов Евросоюза о лишении права управления транспортом.

Так, решения уполномоченного органа государства ЕС смогут выполняться на территории Украины, если они вступили в силу, больше не подлежат обжалованию в стране, где были совершены правонарушения, и отвечают другим предусмотренным требованиям.

Нововведение будет касаться решений, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, превышением разрешенной скорости, а также нарушениями ПДД, в результате которых другой человек погиб или получил тяжелые телесные повреждения.

Компетентный орган должен достоверно установить, что правонарушение совершило именно то лицо, в отношении которого было принято решение.

Еще одним условием для исполнения иностранного решения будет продолжительность ограничения. Лишение, остановка или ограничение права управления должно быть назначено по меньшей мере на три месяца, а на момент поступления соответствующего уведомления неотбытый срок не должен превышать одного месяца.

МВД будут определять компетентным органом, ответственным за получение, проверку, передачу и выполнение таких сообщений.

После получения надлежащим образом оформленного сообщения МВД сможет принять решение об изъятии удостоверения, остановки или ограничения права управления в Украине. В то же время срок действия такого ограничения не сможет быть длиннее того, который установило государство, где было совершено правонарушение, с учетом уже минувшего периода.

Документ определяет случаи, когда Украина сможет отказаться от исполнения решения другого государства. Это возможно, в частности, если срок лишения права управления уже истек, сообщение содержит неполные или очевидно ошибочные данные, а необходимая информация не была предоставлена, или если исполнение решения нарушает основополагающие права человека.

Отдельно предусмотрена возможность отказа в исполнении решения, вынесенного исключительно из-за превышения скорости менее чем на 50 км/ч, если такое основание предусмотрено международным договором Украины или законодательством ЕС.

Человеку должны безотлагательно сообщить о начале процедуры, принятом решении, сроке и территории его действия, а также порядке обжалования. В то же время, обжаловать само решение о совершении правонарушения можно будет только в государстве, чей уполномоченный орган его принял.

Кроме того, законопроект предполагает возможность передавать решения украинских судов и других компетентных органов о лишении права управления государствам, выдавшим соответствующие водительские удостоверения. Такой обмен будет осуществляться в соответствии с международными договорами Украины.

Водитель сможет иметь только одно действующее удостоверение, документы ЕС можно будет обменять

Законопроект предусматривает правило, согласно которому один человек сможет иметь только одно действующее национальное водительское удостоверение.

Перед оформлением, обменом или заменой документа уполномоченный орган будет проверять через национальные и международные информационные системы, нет ли у человека другого действующего удостоверения, а также не было ли его право на управление остановлено, ограничено или прекращено.

Для получения украинского удостоверения также предлагается установить требование о наличии обычного места жительства в Украине, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами. Обычным местом жительства будет считаться территория, где человек обычно находится не менее 185 календарных дней в год из-за личных или профессиональных связей.

Отдельно законопроект предусматривает взаимное признание водительских удостоверений, выданных государствами ЕС. Их можно будет обменивать без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов, если иное не установлено законодательством Евросоюза или международным договором Украины.

В то же время, в Украине нельзя будет получить новое удостоверение, если право человека на управление транспортом было остановлено, ограничено или прекращено в другом государстве, а соответствующее решение подлежит признанию в Украине.

Для реализации этих норм МВД будет вести учет выданных, обменянных, замененных, недействительных, остановленных, ограниченных и изъятых водительских удостоверений. Также будут учитываться установленные медицинские и административные ограничения.

Обмен информацией с уполномоченными органами других стран будет осуществляться через защищенные электронные сети с соблюдением требований законодательства по защите персональных данных.

Нужно ли будет менять уже полученные водительские права

Законопроект предусматривает, что ранее выданные водительские удостоверения продолжат действовать. Документы, оформленные до вступления в силу нового закона, будут оставаться в силе до истечения определенного срока действия. Права не обязательно будет обменивать досрочно.

Ранее открытые категории транспорта также будут сохраняться. Кабмин должен определить порядок их соответствия новым категориям, не допуская сужения уже полученного права на управление.

В то же время, двухлетний испытательный срок будет касаться только тех водителей, которые впервые получат права после вступления закона в силу.

Когда начнет действовать новый закон о водительских правах

В случае принятия документа его положения вступят в силу через 12 месяцев после официального опубликования.

В то же время, нормы относительно взаимного признания водительских удостоверений, международного электронного обмена данными и выполнения решений стран ЕС о лишении права управления начнут действовать с момента вступления Украины в Евросоюз или с другой даты, предусмотренной международным договором Украины.

В течение года со дня опубликования закона правительство должно привести действующие нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями, утвердить необходимые процедуры и обеспечить техническую готовность информационных систем МВД.

Все перечисленные изменения имеют статус законодательных предложений и еще не вступили в силу.

Напомним, в июле правительство изменило правила получения и сроки действия водительских удостоверений для приведения их к европейским стандартам. Для мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ) права будут выдавать на 15 лет, а для грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т) — на пять лет. При каждом плановом обмене прав возобновляется обязательный медосмотр, однако повторно сдавать экзамены не нужно. Все ранее выданные документы остаются в силе до указанного на них срока.

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