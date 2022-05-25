Правда и фейки о воздушных тревогах: как работает оповещение и когда на самом деле включают сирены

Правда и фейки о воздушных тревогах: как работает оповещение и когда на самом деле включают сирены

Несмотря на то, что в Украине уже три месяца идет полномасштабная война, до сих пор в обществе бытуют фейки о воздушных тревогах.

Почему важно реагировать на уведомления о воздушных тревогах, кто их отправляет и в каких случаях.

Об этом рассказал Центр противодействия Информации, который также опроверг самые распространенные фейки.

Фейк: обучающие сирены включают для проверки исправности.

Правда : во время военного положения учебные сирены запрещены.

Фейк: сигнал тревоги не включается в случае, когда ПВО фиксирует малые летательные объекты

Правда : сирена включается после обнаружения ПВО любого потенциально опасного движущегося объекта.

Фейк: никто не знает, в каком направлении летит ракета, поэтому включают тревогу по всей Украине.

Правда : после обнаружения объекта, силы ПВО передают информацию в ту область, куда направлен обнаруженный объект, а также в те области, через которые он может лететь к потенциальной цели.

Фейк: люди не успели спрятатся из-за того, что дежурный не включил сигнал воздушной тревоги.

Правда : сирену включают дежурные центра управления, работающие на месте круглосуточно.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", — подчеркнули в ЦПИ.

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