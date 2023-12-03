Правда или ложь: в полиции Киева прокомментировали заявление Дубинского об "избиении" в СИЗО

После сообщения об избиении Дубинского следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.
Полиция Киева проверила сообщение об избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО и не подтвердила факт нанесения ему телесных повреждений.
Об этом сообщает столичная полиция.
"В полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.
Судебно-медицинское исследование не подтвердило информацию об избиении нардепа.
Напомним, накануне народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, заявил об избиении в СИЗО. Его заявление передали адвокаты нардепа.
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