Правда или ложь: в полиции Киева прокомментировали заявление Дубинского об "избиении" в СИЗО

После сообщения об избиении Дубинского следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

Полиция Киева проверила сообщение об избиении народного депутата Александра Дубинского в СИЗО и не подтвердила факт нанесения ему телесных повреждений.

Об этом сообщает столичная полиция.

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"В полицию Киева поступило сообщение от адвоката о том, что в течение двух суток его подзащитному, народному депутату, ранее задержанному СБУ по подозрению в государственной измене, во время пребывания в следственном изоляторе наносили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, следственно-оперативная группа полиции Киева прибыла в пенитенциарное учреждение для выяснения обстоятельств происшествия.

Судебно-медицинское исследование не подтвердило информацию об избиении нардепа.

Напомним, накануне народный депутат Александр Дубинский, подозреваемый в государственной измене, заявил об избиении в СИЗО. Его заявление передали адвокаты нардепа.

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