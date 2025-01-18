Побили таксиста и забрали авто: как в ТЦК прокомментировали скандальное видео из Харькова

В ТЦК подчеркнули, что подобные клеветы являются уже не первым случаем.

В социальных сетях появилось видео, на котором "представители ТЦК" обвиняются в избиении гражданина и повреждении его автомобиля в Харькове.

Об этом сообщили в Харьковском ОТЦК и СП.

Однако, по данным представителей ТЦК, во время мобилизационных мероприятий группа оповещения, в состав которой входили сотрудники Национальной полиции и военнослужащие ВСУ, только предложила водителю последовать в территориальный центр комплектования для уточнения военно-учетных данных.

В заявлении отмечается, что к гражданину не применялось физическое или психологическое влияние. После выполнения требований и уточнения данных, гражданин получил направление на военно-врачебную комиссию, однако покинул территориальный центр и скрылся. Сейчас его разыскивают.

Распространяемое в сетях видео расценивается как клевета и попытка дискредитировать работу ТЦК и СП, а также подрыв авторитета Вооруженных Сил Украины. Официальные лица отрицают факты повреждения автомобиля, утверждая, что это фейк, направленный на создание информационного резонанса.

"Никаких ДТП или фактов умышленного повреждения автотранспортных средств не имело места. Авторы подобных клеветнических комментариев преследуют цель усилить искусственный информационный резонанс и дискредитировать Вооруженные Силы Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, владелец бизнеса по аренде авто в Харькове рассказал, что сотрудники ТЦК забрали таксиста, а автомобиль — изуродовали. Предприниматель рассказал, что автомобиль час простоял брошенным посреди дороги — его ремонт будет стоить 1,5-2 тыс. долларов. Самого же водителя в помещении ТЦК обнаружили его жена и адвокат — он был уже с побоями.

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