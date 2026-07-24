Правила автоматического продления отсрочки изменили: кого коснутся нововведения

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине изменился порядок автоматического продления отсрочки от мобилизации для военнообязанных родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Отныне система проверяет информацию по новому алгоритму, что должно повысить точность подтверждения данных в государственных реестрах.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве пояснили, что теперь при автоматической проверке используется информация о последнем выданном свидетельстве о рождении ребенка.

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«Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка», — отметили в Минобороны.

Кроме того, если у ребенка есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), система также может сверять информацию по этому номеру на основе данных Государственного реестра актов гражданского состояния (ГРАГС).

Почему отсрочка может не продлиться автоматически

В Минобороны предупредили, что если автоматическое продление отсрочки не произошло, в первую очередь необходимо проверить правильность данных о ребенке и свидетельство о его рождении.

Для успешной проверки в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться данные именно последнего выданного свидетельства о рождении, которое внесено в ГРАГС и отображается в приложении «Дія». При необходимости эти сведения можно обновить через ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.

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Как проверить информацию в приложении «Дія»

В ведомстве рекомендуют открыть приложение «Дія», перейти в раздел «Документи» и найти актовую запись о рождении ребенка. Именно актовая запись, а не электронное свидетельство, содержит информацию, которая используется государственными реестрами.

Если запись отсутствует, необходимо обратиться в ГРАГС для проверки или внесения правильных персональных данных. Если запись имеется, следует открыть полную информацию о ней, проверить свои персональные данные и убедиться, что указано последнее выданное свидетельство о рождении ребенка.

Как обновить данные и повторно оформить отсрочку

В Минобороны отметили, что проверить информацию, содержащуюся в ЕИССС, можно через орган социальной защиты населения или Пенсионный фонд Украины. В случае выявления несоответствий персональные данные ребенка или медицинское заключение об инвалидности можно обновить через Пенсионный фонд и Централизованный банк данных.

После обновления информации военнообязанный может повторно подать запрос в приложении «Резерв+». Для этого необходимо перейти в раздел «Сервіси», выбрать оформление отсрочки, указать основание — наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет, проверить данные и отправить запрос. После обработки обращения пользователь получит уведомление о результате.

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Напомним, Кабмин принял решение, которое существенно упрощает процедуру изменения оснований для получения отсрочки от мобилизации. Отныне военнообязанные могут подавать документы на новый вид отсрочки, не рискуя лишиться уже имеющегося статуса в ходе рассмотрения заявления.

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