Правила хранения продуктов в холодильнике: все, что нужно знать

Все мы привыкли после покупки продуктов в магазине переводить их в холодильник. Но оказывается даже к такому привычному процессу можно подойти осознаннее, чтобы овощи, фрукты и готовые блюда дольше оставались полезными и свежими. Читайте в материале ТСН.ua, как правильно хранить продукты в холодильнике.

Почему лучше хранить продукты в холодильнике? При низких температурах замедляется образование и распространение микробов, поэтому пища дольше остается свежей и безопасной для потребления. Однако просто переложить йогурт, мясо или яйца в холодильник недостаточно. Есть определенные правила хранения товаров в холодильнике. И если вы будете их соблюдать, тогда зеленые яблоки не превратятся в коричневые, как только сваренные макароны не покроются плесенью, а свежий сыр не будет пахнуть рыбой, стоящей на соседней полочке.

Какая должна быть температура в холодильнике

Настройка правильной температуры – первый и очень важный шаг. Оптимальной считается от 5 градусов по Цельсию или ниже. Некоторые продукты нужно хранить при более низкой температуре (например, мясо), но просто оставлять их в морозильной камере – не единственный вариант. Некоторые современные холодильники имеют специальные ящички для рыбы и мяса, где температура всегда держится на уровне нуля.

Какие продукты хранить на верхней полке в холодильнике

Именно на верхних полках сохраняется стабильная температура, поэтому здесь нужно оставлять продукты, которые не нужно готовить. Смело ставьте сюда остатки приготовленных ранее блюд или те продукты, которые готовы к употреблению (хумус, паштет). Также верхняя полочка в холодильнике – лучшее место для ягод, напитков и зелени. Последнюю сначала нужно поставить в банку с водой, а затем прикрыть пищевой пленкой.

Для каких продуктов подходят нижние полочки

Правила хранения продуктов в холодильнике на нижней полке / pixabay.com

Здесь держится самая низкая температура, поэтому на этих полочках следует хранить сырое мясо, морепродукты, рыбу, яйца, молочные продукты. Все они должны оставаться в упаковке, чтобы свести к минимуму риск образования бактерий. Для рыбы и мяса обязательно выделите отдельное место в холодильнике. Так вы сможете предотвратить распространение микроорганизмов на другие продукты.

Правила хранения продуктов в выдвижном ящике холодильника

Большинство хозяек хранит в выдвижных ящичках сырые овощи и фрукты. Это правильно, но многие забывают о важном нюансе. Различные фрукты, в том числе сливы, персики, яблоки, выделяют этилен. Это химикат, который помогает им быстрее созревать, но также оказывает негативное влияние на овощи. Поэтому не забывайте хранить эти продукты в холодильнике в отдельных ящичках. А еще не следует их мыть перед тем, как положить в холодильник. Из-за лишней влаги они будут быстрее портиться и подгнивать.

Для чего полочки в дверце холодильника

Дверца холодильника часто открывается, а потому температура там нестабильна. Рекомендуется хранить на этих полках пищу, которая устойчива к перепадам температур и не так быстро портится. К примеру, соки, консервы (закрытые), воду, приправы, соусы. А вот яйца здесь хранить опасно – их лучше переложить к нижней полочке в самом холодильнике.

Также стоит запомнить, что не стоит слишком сильно заставлять полочки продуктами. Очень важно, чтобы холодный воздух мог свободно перемещаться, тем самым охлаждая еду.

Какие продукты лучше хранить в морозильной камере

В морозильной камере можно хранить абсолютно все : от йогуртов до соусов. Но стоит сначала положить продукты в пакет для замораживания или контейнер – так вы сохраните его основные свойства. Также следует помнить, хотя продукты в морозильной камере хранятся достаточно долго, лучше их употребить в течение 3-6 месяцев.

Основные правила хранения продуктов в холодильнике, которые нужно знать всем

Основные правила хранения продуктов питания в холодильнике / pixabay.com

перед тем, как поставить готовое блюдо в холодильник, оставьте его остывать на 2 часа (если дольше – на его поверхности могут начать размножаться бактерии);

готовую пищу лучше хранить в отдельных контейнерах;

сыр лучше хранить в упаковке, а если вы уже отрезали кусок, оберните продукт вощеной бумагой, фольгой или пищевой пленкой, чтобы уберечь от высыхания;

старайтесь не замораживать и размораживать продукт несколько раз – вин может испортиться и спровоцировать отравление;

если вы перелили молоко в отдельный кувшин, не стоит переливать его обратно в упаковку – лучше закройте кувшин пищевой пленкой;

открытые консервы лучше не хранить в металлической банке – они могут получить металлический привкус.

20 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике

Существует список продуктов, хранение которых в холодильной камере запрещено: