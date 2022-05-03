Правила хранения продуктов в холодильнике: все, что нужно знать

Все мы привыкли после покупки продуктов в магазине переводить их в холодильник. Но оказывается даже к такому привычному процессу можно подойти осознаннее, чтобы овощи, фрукты и готовые блюда дольше оставались полезными и свежими. Читайте в материале ТСН.ua, как правильно хранить продукты в холодильнике.
Почему лучше хранить продукты в холодильнике? При низких температурах замедляется образование и распространение микробов, поэтому пища дольше остается свежей и безопасной для потребления. Однако просто переложить йогурт, мясо или яйца в холодильник недостаточно. Есть определенные правила хранения товаров в холодильнике. И если вы будете их соблюдать, тогда зеленые яблоки не превратятся в коричневые, как только сваренные макароны не покроются плесенью, а свежий сыр не будет пахнуть рыбой, стоящей на соседней полочке.
Какая должна быть температура в холодильнике
Настройка правильной температуры – первый и очень важный шаг. Оптимальной считается от 5 градусов по Цельсию или ниже. Некоторые продукты нужно хранить при более низкой температуре (например, мясо), но просто оставлять их в морозильной камере – не единственный вариант. Некоторые современные холодильники имеют специальные ящички для рыбы и мяса, где температура всегда держится на уровне нуля.
Какие продукты хранить на верхней полке в холодильнике
Именно на верхних полках сохраняется стабильная температура, поэтому здесь нужно оставлять продукты, которые не нужно готовить. Смело ставьте сюда остатки приготовленных ранее блюд или те продукты, которые готовы к употреблению (хумус, паштет). Также верхняя полочка в холодильнике – лучшее место для ягод, напитков и зелени. Последнюю сначала нужно поставить в банку с водой, а затем прикрыть пищевой пленкой.
Для каких продуктов подходят нижние полочки
Здесь держится самая низкая температура, поэтому на этих полочках следует хранить сырое мясо, морепродукты, рыбу, яйца, молочные продукты. Все они должны оставаться в упаковке, чтобы свести к минимуму риск образования бактерий. Для рыбы и мяса обязательно выделите отдельное место в холодильнике. Так вы сможете предотвратить распространение микроорганизмов на другие продукты.
Правила хранения продуктов в выдвижном ящике холодильника
Большинство хозяек хранит в выдвижных ящичках сырые овощи и фрукты. Это правильно, но многие забывают о важном нюансе. Различные фрукты, в том числе сливы, персики, яблоки, выделяют этилен. Это химикат, который помогает им быстрее созревать, но также оказывает негативное влияние на овощи. Поэтому не забывайте хранить эти продукты в холодильнике в отдельных ящичках. А еще не следует их мыть перед тем, как положить в холодильник. Из-за лишней влаги они будут быстрее портиться и подгнивать.
Для чего полочки в дверце холодильника
Дверца холодильника часто открывается, а потому температура там нестабильна. Рекомендуется хранить на этих полках пищу, которая устойчива к перепадам температур и не так быстро портится. К примеру, соки, консервы (закрытые), воду, приправы, соусы. А вот яйца здесь хранить опасно – их лучше переложить к нижней полочке в самом холодильнике.
Также стоит запомнить, что не стоит слишком сильно заставлять полочки продуктами. Очень важно, чтобы холодный воздух мог свободно перемещаться, тем самым охлаждая еду.
Какие продукты лучше хранить в морозильной камере
В морозильной камере можно хранить абсолютно все : от йогуртов до соусов. Но стоит сначала положить продукты в пакет для замораживания или контейнер – так вы сохраните его основные свойства. Также следует помнить, хотя продукты в морозильной камере хранятся достаточно долго, лучше их употребить в течение 3-6 месяцев.
Основные правила хранения продуктов в холодильнике, которые нужно знать всем
- перед тем, как поставить готовое блюдо в холодильник, оставьте его остывать на 2 часа (если дольше – на его поверхности могут начать размножаться бактерии);
- готовую пищу лучше хранить в отдельных контейнерах;
- сыр лучше хранить в упаковке, а если вы уже отрезали кусок, оберните продукт вощеной бумагой, фольгой или пищевой пленкой, чтобы уберечь от высыхания;
- старайтесь не замораживать и размораживать продукт несколько раз – вин может испортиться и спровоцировать отравление;
- если вы перелили молоко в отдельный кувшин, не стоит переливать его обратно в упаковку – лучше закройте кувшин пищевой пленкой;
- открытые консервы лучше не хранить в металлической банке – они могут получить металлический привкус.
20 продуктов, которые нельзя хранить в холодильнике
Существует список продуктов, хранение которых в холодильной камере запрещено:
- целый авокадо – холодная температура будет сохранять плод долгое время незрелым;
- банан – холод препятствует их созреванию;
- базилик – плохо переносит холод и сразу чернеет;
- хлеб – влага, находящаяся в свежей выпечке, испаряется, поэтому хлебобулочные изделия быстрее высыхают;
- зерна кофе — из-за изменения температуры будет образовываться конденсат, а также зерно будет быстро впитывать нежелательные запахи;
- лук – слишком легко впитывает влагу и портится;
- чеснок – можно хранить не дольше 2-3 месяцев, а затем зубчики начнут подгнивать;
- баклажан – овощ на 90% состоит из жидкости, а потому в холоде теряет питательные вещества;
- дыня – требует достаточного количества кислорода, иначе начинает портиться, а разрезанный плод хранят в холодильнике не более 2-3 дней;
- помидоры – теряют вкусовые свойства;
- мед – засахаривается и быстро затвердевает;
- сладкий перец – не созреет, но начнет портиться;
- киви – фрукт станет кислым и останется твердым;
- картофель – ему нужен постоянный приток воздуха;
- ананас – фрукт не созреет;
- батат – ухудшаются вкусовые качества продукта;
- манго – из-за чрезмерного доступа влаги портится;
- папайя – повышенная чувствительность к низким температурам;
- стручковая фасоль – теряет свои питательные вещества;
- острый перец – свежий продукт плохо переносит низкие температуры.