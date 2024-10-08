Правила меняются: эксперт рассказал, почему важно включать фары

За несоблюдение новых правил водители могут быть оштрафованы.

Согласно новым изменениям, с 1 октября по 1 мая водители должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Ранее это правило действовало только по условиям, если у автомобиля нет дневных ходовых огней, но теперь это требование стало обязательным в течение всего года для всех транспортных средств, включая автомобили и мотоциклы.

Об этом рассказал автор канала "Авто проект" Александр Метолид.

Метолид подчеркнул важность этих изменений для безопасности дорожного движения. Согласно международным исследованиям, включенные фары делают автомобили более видимыми на дороге, независимо от времени года или времени суток. Автор приводит пример успешного эксперимента в Германии, где статистика показала существенное уменьшение ДТП и травм после внедрения подобных правил.

Он также предостерегает водителей о последствиях несоблюдения новых правил, предусматривающих штраф в размере 510 гривен за нарушение.

Напомним, в Украине установлен запрет на использование ксеноновых ламп в фарах автомобилей. Нарушение этого закона карается штрафом или временным лишением водительских прав.

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