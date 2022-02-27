Правила обращения на блокпостах: ответ Министерства обороны Украины

Очень важно соблюдать правила при прохождении контроля на блокпостах. Это 27 февраля 2022 года отметил министр обороны Алексей Резников. Итак, какие существуют правила, читайте в материале ТСН.ua.
По словам Алексея Резникова, сейчас по всей стране устанавливаются блокпосты, которые помогут выявлять и нейтрализовывать российских диверсантов, а также усложнить передвижение для техники врага.
Чтобы во время прохождения контроля не возникало никаких недоразумений, Министерство обороны Украины просит соблюдать простые правила:
- снизить скорость автомобиля
- заранее приготовить документы для проверки
- выключить фары
- включить аварийный свет
- не вести видеосъемку
- без разрешения военных не выходить из автомобиля
- четко отвечать на вопросы военных
- быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
- после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.
В городе, если нет большого количества людей или машин на улице, продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.