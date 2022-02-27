Правила обращения на блокпостах: ответ Министерства обороны Украины

Как вести себя на блокпостах: ответ Алексея Резникова / Право на владу

Очень важно соблюдать правила при прохождении контроля на блокпостах. Это 27 февраля 2022 года отметил министр обороны Алексей Резников. Итак, какие существуют правила, читайте в материале ТСН.ua.

По словам Алексея Резникова, сейчас по всей стране устанавливаются блокпосты, которые помогут выявлять и нейтрализовывать российских диверсантов, а также усложнить передвижение для техники врага.

Чтобы во время прохождения контроля не возникало никаких недоразумений, Министерство обороны Украины просит соблюдать простые правила:

снизить скорость автомобиля

заранее приготовить документы для проверки

выключить фары

включить аварийный свет

не вести видеосъемку

без разрешения военных не выходить из автомобиля

четко отвечать на вопросы военных

быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля

после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.

В городе, если нет большого количества людей или машин на улице, продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.