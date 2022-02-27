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Правила обращения на блокпостах: ответ Министерства обороны Украины

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Правила обращения на блокпостах: ответ Министерства обороны Украины

Как вести себя на блокпостах: ответ Алексея Резникова / Право на владу

Очень важно соблюдать правила при прохождении контроля на блокпостах. Это 27 февраля 2022 года отметил министр обороны Алексей Резников. Итак, какие существуют правила, читайте в материале ТСН.ua.

По словам Алексея Резникова, сейчас по всей стране устанавливаются блокпосты, которые помогут выявлять и нейтрализовывать российских диверсантов, а также усложнить передвижение для техники врага.

Чтобы во время прохождения контроля не возникало никаких недоразумений, Министерство обороны Украины просит соблюдать простые правила:

  • снизить скорость автомобиля
  • заранее приготовить документы для проверки
  • выключить фары
  • включить аварийный свет
  • не вести видеосъемку
  • без разрешения военных не выходить из автомобиля
  • четко отвечать на вопросы военных
  • быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля
  • после осмотра и разрешения продолжить движение и не набирать скорость резко.

В городе, если нет большого количества людей или машин на улице, продолжайте соблюдать правила дорожного движения и поведения в общественных местах.

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