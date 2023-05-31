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Правила отсрочки и освобождения от призыва на срочную военную службу: правительство внесло изменения

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Правила отсрочки и освобождения от призыва на срочную военную службу: правительство внесло изменения

Правительство изменило правила получения отсрочки и освобождения от призыва на срочную службу

Отсрочку от призыва на срочную службу могут получить те, кто самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет.

Кабмин Украины внес изменения в правила получения отсрочки и освобождения от призыва на срочную службу.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Согласно сообщению, документ (постановление правительства №543) позволит привести отдельные нормы Положения к соответствию требованиям законодательства, регулирующим вопрос предоставления отсрочки или освобождения от призыва на срочную военную службу.

Так, согласно новым правилам, основаниями для получения отсрочки от призыва на срочную службу является наличие у призывника ребенка (детей) до 18 лет при условии, что он воспитывает его (их) самостоятельно.

В то же время, были отменены основания для отсрочки призывникам, у которых есть ребенок или жена с инвалидностью.

Правительство также определило основания для освобождения от призыва на срочную службу. Речь идет о призывниках, которые:

  • воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • воспитывают ребенка с тяжелыми заболеваниями;
  • имеют жену среди лиц с инвалидностью;
  • ухаживают за лицами с инвалидностью или за лицами, нуждающимися в уходе.

Напомним, 18 октября 2022 года Верховная Рада отменила призыв на срочную военную службу во время действия военного положения в Украине, приняв закон №8109.

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Дата публикации
Просмотры
1856
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