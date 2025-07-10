Правила пересечения границы 2025 года: кто может уехать и какие документы нужны

Ежедневно за границу выезжают десятки украинцев разного пола и возраста / © ТСН.ua

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В 2025 году правила пересечения государственной границы Украины претерпели определенные изменения, особенно в условиях военного положения. Перед планированием поездки за границу важно ознакомиться с актуальными требованиями и подготовить необходимые документы.

Общие требования для выезда за границу

Для пересечения границы гражданам Украины необходимо иметь действительный загранпаспорт.

Использование внутреннего паспорта в форме ID карты возможно только при наличии соответствующих межгосударственных соглашений, например, с Турцией и Грузией. Перед поездкой следует проверить срок действия паспорта: многие страны требуют, чтобы он был действителен еще не менее 3-6 месяцев с момента въезда.

В зависимости от цели путешествия может потребоваться оформление визы. Украинцы могут путешествовать в 112 стран без визы, но для работы или обучения разрешение обязательно.

Выезд с детьми за границу

Дети до 18 лет должны иметь:

Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) или паспорт гражданина Украины (от 14 лет)

Документы, подтверждающие родственные связи с ребенком (например, свидетельство о браке, если у разных фамилий у родителей и ребенка)

Загранпаспорт ребенка или информацию о нем, внесенную в загранпаспорт одного из родителей.

Если ребенок путешествует с лицом, не являющимся его отцом или матерью, необходимо иметь нотариально заверенное разрешение от родителя на выезд ребенка за границу.

Медицинское страхование также желательно иметь. В некоторых странах оно обязательно, и без него могут возникнуть трудности при въезде или во время пребывания за границей.

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Что нужно для выезда с животным

Несмотря на временные послабления в начале полномасштабной войны, сейчас действуют стандартные требования по перевозке домашних животных в страны ЕС.

Домашний любимец должен быть чипирован (микрочип должен соответствовать стандартам ISO 11784 или ISO 11785), вакцинированный против бешенства не менее чем за 30 дней до поездки и иметь европейский ветпаспорт.

Также необходимо получить ветеринарную справку за 5 дней до выезда и пройти тест на антитела к бешенству. Кроме того, потребуется международный ветеринарный сертификат и справка о том, что у животного нет племенной ценности.

В паспорте должна быть информация о вакцинации (в частности, от бешенства с указанием даты, вакцины, подписи и печати), фото животного (если ему меньше одного года), данные о чипе, прививках от других болезней и обработке от паразитов.

Перед выездом всегда проверяйте актуальные требования по пересечению границы на сайтах посольств и консульств соответствующих стран. Это поможет вам избежать лишних задержек и неприятностей в пути.

Ранее сообщалось, что на границах со странами Европейского Союза вступят в силу новые правила пересечения: запускается система автоматической фиксации въезда и выезда иностранцев.