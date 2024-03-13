Правила пребывания в приграничной полосе изменились: подробности от ГПС

Правительство ограничило список и деятельность лиц, которые могут находиться в 5-километровой зоне от государственной границы Украины.

7 марта вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Украины от 29 января 2024 года №49, которым утверждена форма решения о предоставлении, отказе в предоставлении или признании недействительным разрешения на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в приграничную полосу.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"С целью организации работы по принятию и предоставлению решений по разрешению или отказу в разрешении на пребывание в приграничной полосе в пограничном ведомстве было проведено селекторное совещание с ответственными за эту деятельность должностными лицами. В частности, было акцентировано внимание на оперативном рассмотрении запросов и качественной проверке указанных лицами оснований для получения разрешений", – говорится в сообщении.

В ГПС также рассказали, что будет создан единый реестр для учета лиц, получивших разрешения. Это позволит инспекторам ГПС быстро проверять действительность разрешений находящихся или собирающихся въехать в приграничную полосу.

Кто должен получать разрешение на пребывание в приграничной полосе

Решение о выдаче разрешений и ограничении пребывания в приграничной полосе принято согласно постановлению Кабмина № 1292 от 7 декабря 2023 года, которым предусмотрены изменения в пограничном режиме. В частности:

вводится ограничение свободного въезда, пребывания, проживания, производства работ и передвижения лиц в приграничной полосе (на участке местности шириной 5 километров от линии государственной границы);

получать разрешение должны лица, которые планируют находиться в пределах приграничной полосы с соответствующими целями (авиационные работы, строительство, вырубка деревьев и кустарников, водопользование, геологическое изучение, дорожные и другие исследования, гидротехнические, землеустроительные, мелиоративные, водолазные работы, видео-, кино- и фотосъемка местности, туристические путешествия и прыжки с парашютов и другая деятельность);

непосредственно перед осуществлением деятельности в пределах приграничной полосы лица, получившие разрешение, должны информировать об этом органы ГПС;

установлен специальный приграничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственной границы Украины с Российской Федерацией и Республикой Беларусь – шириной до 2 км;

указанные в предыдущем пункте участки предоставлены в постоянное пользование воинским частям Госпогранслужбы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Как получить разрешение на пребывание в приграничной полосе

Разрешения на пребывание в приграничной полосе выдаются органами ГПС, непосредственно выполняющими задачи в определенной зоне ответственности (список контактов).

Обращение граждан о предоставлении разрешения рассматривается в пределах десяти рабочих дней со дня получения его органами ГПС.

О принятом решении ГПС должно уведомить лицо, обратившееся за предоставлением разрешения, не позднее следующего рабочего дня с помощью канала связи, указанного в заявлении.

В каких случаях не требуется разрешение на пребывание в приграничной полосе

В ГПС обратили внимание, что согласно ч. 2 ст. 22 Закона Украины "О государственной границе Украины" в приграничную полосу не включаются населенные пункты и места массового отдыха населения.

Также определены категории лиц, которые могут находиться в приграничной полосе или пересекать ее без получения разрешения.

В частности, разрешения не нужны:

тем, кто въезжает в приграничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска;

водителям грузовых автомобилей и сопровождающим их лицам, въезжающим в приграничную полосу с целью осуществления мультимодальной перевозки;

лицам, пересекающим приграничную полосу без остановок, чье движение начинается и заканчивается за ее пределами (при передвижении автотранспортом по дорогам общего пользования государственного значения или железнодорожным транспортом, путь которого частично проходит через пограничную полосу).

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