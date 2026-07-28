Правила вступления-2027: какие предметы НМТ предлагают сделать обязательными и останется ли математика

НМТ / © Getty Images

Реклама

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий сохранить в 2027 году действующую модель национального мультипредметного теста (НМТ) с четырьмя предметами. Также документ определяет правила вступительной кампании.

Об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram.

Реклама

По словам Бабака, законопроект №15440 «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2027 года» призван заранее определить правила проведения вступительной кампании в условиях военного положения.

Реклама

«Предлагаем сохранить модель национального мультипредметного теста с четырьмя предметами. В то же время, конкретный формат проведения вступительных испытаний, с учетом ситуации безопасности и организационных возможностей, будет определять Министерство образования и науки Украины», — отметил он.

Какой может быть модель НМТ-2027

Документ предусматривает, что поступающие в высшие образования будут составлять НМТ по четырем предметам:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

одного предмета по выбору.

Как и во время предыдущей вступительной кампании, четвертым предметом можно выбрать иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

В то же время, законопроект не определяет, будут ли абитуриенты составлять все четыре предмета в течение одного дня. Формат, продолжительность и порядок проведения тестирования должно отдельно установить Министерство образования и науки с учетом ситуации безопасности.

Реклама

Также документ предусматривает возможность использовать во время вступительной кампании 2027 результаты вступительных испытаний, составленных в 2024-2027 годах.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают освободить учащихся, которые будут завершать соответствующий уровень полного общего среднего образования в 2026-2027 учебном году от прохождения государственной итоговой аттестации.

Почему законопроект подали именно сейчас

Как пояснил Бабак, Комитет по вопросам образования считает важным принять правила вступительной кампании заранее.

По его словам, преждевременное определение модели вступительной кампании позволит учащимся понимать требования к НМТ, учителям — планировать образовательный процесс, а учебным заведениям — организовывать подготовку без риска изменений в момент.

Реклама

Альтернативное предложение

В то же время в Верховной Раде зарегистрирован и альтернативный подход к проведению НМТ в 2027 году.

Ранее группа народных депутатов во главе с главой подкомитета по вопросам высшего образования Юлией Гришиной подала законопроект №15254-1, предлагающий сократить количество предметов НМТ до трех.

Согласно этой инициативе, обязательными останутся только украинский язык и история Украины, а третий предмет абитуриент будет выбирать самостоятельно. Математика в такой модели станет предметом по выбору и будет использоваться прежде всего для поступления на специальности, где она профильная.

Напомним, ранее репетитор раскрыла четыре ловушки украинского языка, которые «валят» абитуриентов.

Новости партнеров