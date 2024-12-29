Правила выезда за границу в 2025 году: что нужно знать украинцам о нововведениях

С нового года в Украине заработают новые системы, которые изменят традиционный подход к паспортному контролю.

В 2025 году украинцы будут соблюдать новые правила для выезда за границу, в том числе два больших нововведения повлияют на каждого гражданина.

Подробности – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

Заработают системы EES и ETIAS

Уже в следующем году выезд за границу для украинцев может существенно измениться. В 2025 году должны заработать системы EES и ETIAS, которые принесут новшества в пересечение границы. Обе системы уже должны были работать, но их реализация постоянно откладывалась. Сейчас стало известно, что в 2025 году их запустят.

Это напрямую и ощутимо повлияет на выезд украинцев за границу. Итак, EES – это автоматизированная система учета въезда на территорию действия Шенгенской зоны, она касается и выезда.

И здесь важно обратить внимание, ведь это касается не только стран, являющихся членами ЕС, но и в ряде других государств. То есть, EES будет работать и в Швейцарии, Норвегии и Исландии.

В то же время, исключением из правил будут Кипр и Ирландия, которых нововведение пока не касается.

Новая система изменит традиционный подход к паспортному контролю. Появятся терминалы самообслуживания, которыми будут непосредственно пользоваться путешественники.

Выезд за границу для украинцев изменится еще и в том плане, что исчезнут традиционные штампы в паспортах, ведь система станет электронной.

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Ориентировочно через полгода после введения EES должен начать действовать ETIAS. Это своеобразное разрешение на поездки в Европейский Союз для стран с безвизовым режимом. Украина в этот перечень как раз входит, поэтому выезд за границу для украинцев претерпевает изменения.

Процедура получения разрешения следующая: первый этап – заполнение анкеты онлайн, далее внесение платежа в размере 7 евро, затем нужно выждать период, пока придет письмо с подтвержденным разрешением.

Разрешение будет действовать в течение трех лет, а если действие загранпаспорта истечет раньше, то к этой дате. Затем нужно заново получать документ.

Новые железнодорожные маршруты

В то же время, в этом году ввели и приятные изменения. К примеру, с 15 декабря запустили новые железнодорожные маршруты из Киева в Братиславу и Будапешт. Поезда курсируют с пересадкой в Чоп. Впоследствии появилась информация о корректировке поезда из столицы Украины в столицу Австрии.

Приятная новость в том, что между Киевом и Веной поезд будет в пути на несколько часов меньше благодаря оптимизации маршрута. А еще на границе будут цепляться один вагон, что позволит увеличить количество пассажирских мест.

Информационный портал для путешественников

Еще одну радостную новость о выезде за границу для украинцев озвучило Министерство развития общин и территорий Украины. Для удобства создан специальный портал, где собрана информация о международных автобусных маршрутах.

На нем собраны данные о более чем 1200 международных маршрутах. Информация четко структурирована и систематизирована. То есть, есть график движения, на карте показан маршрут, есть список всех остановок и подробная информация о перевозчике.

На пол тысячи маршрутов есть возможность купить билет онлайн. То есть это еще одно удобство для путешественников. Но главным все же есть возможность проверить легальность маршрутов, а также узнать всю информацию о пересечении границы.

Для перевозчиков это также выгодно, ведь подключение и интеграция его сервисов бесплатны. Причем владелец компании сам предоставляет адрес сайта для продажи билетов на его рейсы.

Цифровизация

Еще одним ключевым новшеством является цифровизация процесса. На этом акцентировал Сергей Деркач, заместитель министра развития общин и территорий.

Старые правила, такие как заседание комиссии, рассмотрение бумаг и длительный срок ожидания согласования на открытие маршрута уйдут в прошлое.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВНИМАНИЕ! Меняются правила для выезда украинцев за границу! Это нужно знать всем!

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