Правильное питание в октябре и основные продукты сезона: советы диетолога

Осенью следует сменить не только гардероб, но и свой рацион. Он должен полностью отвечать осенним потребностям организма. Как следует питаться в октябре – читайте в материале ТСН.ua.
Известный диетолог Наталья Самойленко поделилась с читателями ELLE Украина секретами, как следует питаться в октябре, чтобы укрепить свой иммунитет и не набрать лишний вес в холодное время.
Правильное питание в октябре: основные правила
Чтобы обогатить свой ежедневный рацион питательными и полезными элементами, необходимо запомнить несколько простых правил, как следует питаться в октябре:
- Добавьте к еде специи – можно даже использовать острые, если нет противопоказаний. Они положительно влияют на микроциркуляцию, поэтому тело быстрее согревается.
- Употребляйте сезонные фрукты и овощи – осенью природа дарит нам щедрый урожай продуктов, которые следует добавить в свой рацион.
- Радуйте себя теплыми напитками – лучше делать это в перерывах между основными приемами пищи. К примеру, имбирный чай или чай со специями поможет даже провести качественную профилактику простудных заболеваний.
- Не забывайте о теплых супах – они не только сытные и питательные, но и прекрасно согревают.
- Добавьте в ежедневный рацион 1-2 порции белковой пищи — например, рыбу, мясо птицы, тофу, бобовые, яйца, грибы и т.д.
- Не бойтесь жиров – это основной источник сытости осенью. Однако, выбирайте правильные жиры – тыквенные семена, оливковое масло, оливки, орешки, авокадо, сало.
- Не стоит злоупотреблять спиртными напитками – если вы пошли на вечеринку, лучше выбирайте вино. Также следует правильно рассчитать оптимальную дозу в зависимости от массы тела (1 кг тела 1-2 г алкоголя).
Сезонные продукты в октябре
Основными сезонными продуктами в октябре являются:
- помидоры;
- морковь;
- тыква;
- цветная капуста;
- репа;
- грецкий орех;
- тыквенные семена;
- лук порей;
- брюква;
- топинамбур;
- брокколи;
- фундук;
- лесные орехи;
- семена льна;
- шпинат;
- мангольд;
- яблоки;
- инжир;
- груши;
- виноград.
Помните, чтобы улучшить свое самочувствие в осеннее время, достаточно всего лишь следить за своим рационом.