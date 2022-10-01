Правильное питание в октябре и основные продукты сезона: советы диетолога

Осенью следует сменить не только гардероб, но и свой рацион. Он должен полностью отвечать осенним потребностям организма. Как следует питаться в октябре – читайте в материале ТСН.ua.

Известный диетолог Наталья Самойленко поделилась с читателями ELLE Украина секретами, как следует питаться в октябре, чтобы укрепить свой иммунитет и не набрать лишний вес в холодное время.

Правильное питание в октябре: основные правила

Чтобы обогатить свой ежедневный рацион питательными и полезными элементами, необходимо запомнить несколько простых правил, как следует питаться в октябре:

Добавьте к еде специи – можно даже использовать острые, если нет противопоказаний. Они положительно влияют на микроциркуляцию, поэтому тело быстрее согревается.

– можно даже использовать острые, если нет противопоказаний. Они положительно влияют на микроциркуляцию, поэтому тело быстрее согревается. Употребляйте сезонные фрукты и овощи – осенью природа дарит нам щедрый урожай продуктов, которые следует добавить в свой рацион.

– осенью природа дарит нам щедрый урожай продуктов, которые следует добавить в свой рацион. Радуйте себя теплыми напитками – лучше делать это в перерывах между основными приемами пищи. К примеру, имбирный чай или чай со специями поможет даже провести качественную профилактику простудных заболеваний.

– лучше делать это в перерывах между основными приемами пищи. К примеру, имбирный чай или чай со специями поможет даже провести качественную профилактику простудных заболеваний. Не забывайте о теплых супах – они не только сытные и питательные, но и прекрасно согревают.

– они не только сытные и питательные, но и прекрасно согревают. Добавьте в ежедневный рацион 1-2 порции белковой пищи — например, рыбу, мясо птицы, тофу, бобовые, яйца, грибы и т.д.

— например, рыбу, мясо птицы, тофу, бобовые, яйца, грибы и т.д. Не бойтесь жиров – это основной источник сытости осенью. Однако, выбирайте правильные жиры – тыквенные семена, оливковое масло, оливки, орешки, авокадо, сало.

– это основной источник сытости осенью. Однако, выбирайте правильные жиры – тыквенные семена, оливковое масло, оливки, орешки, авокадо, сало. Не стоит злоупотреблять спиртными напитками – если вы пошли на вечеринку, лучше выбирайте вино. Также следует правильно рассчитать оптимальную дозу в зависимости от массы тела (1 кг тела 1-2 г алкоголя).

Сезонные продукты в октябре

Сезонные продукты в октябре / Фото: ТСН.ua

Основными сезонными продуктами в октябре являются:

помидоры;

морковь;

тыква;

цветная капуста;

репа;

грецкий орех;

тыквенные семена;

лук порей;

брюква;

топинамбур;

брокколи;

фундук;

лесные орехи;

семена льна;

шпинат;

мангольд;

яблоки;

инжир;

груши;

виноград.

Помните, чтобы улучшить свое самочувствие в осеннее время, достаточно всего лишь следить за своим рационом.