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Правильное питание в октябре и основные продукты сезона: советы диетолога

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Правильное питание в октябре и основные продукты сезона: советы диетолога

Правильное питание в октябре и основные продукты сезона: советы диетолога / Фото: Pexels

Осенью следует сменить не только гардероб, но и свой рацион. Он должен полностью отвечать осенним потребностям организма. Как следует питаться в октябре – читайте в материале ТСН.ua.

Известный диетолог Наталья Самойленко поделилась с читателями ELLE Украина секретами, как следует питаться в октябре, чтобы укрепить свой иммунитет и не набрать лишний вес в холодное время.

Правильное питание в октябре: основные правила

Чтобы обогатить свой ежедневный рацион питательными и полезными элементами, необходимо запомнить несколько простых правил, как следует питаться в октябре:

  • Добавьте к еде специи – можно даже использовать острые, если нет противопоказаний. Они положительно влияют на микроциркуляцию, поэтому тело быстрее согревается.
  • Употребляйте сезонные фрукты и овощи – осенью природа дарит нам щедрый урожай продуктов, которые следует добавить в свой рацион.
  • Радуйте себя теплыми напитками – лучше делать это в перерывах между основными приемами пищи. К примеру, имбирный чай или чай со специями поможет даже провести качественную профилактику простудных заболеваний.
  • Не забывайте о теплых супах – они не только сытные и питательные, но и прекрасно согревают.
  • Добавьте в ежедневный рацион 1-2 порции белковой пищи — например, рыбу, мясо птицы, тофу, бобовые, яйца, грибы и т.д.
  • Не бойтесь жиров – это основной источник сытости осенью. Однако, выбирайте правильные жиры – тыквенные семена, оливковое масло, оливки, орешки, авокадо, сало.
  • Не стоит злоупотреблять спиртными напитками – если вы пошли на вечеринку, лучше выбирайте вино. Также следует правильно рассчитать оптимальную дозу в зависимости от массы тела (1 кг тела 1-2 г алкоголя).

Сезонные продукты в октябре

Сезонные продукты в октябре / © ТСН.ua
Сезонные продукты в октябре / Фото: ТСН.ua

Основными сезонными продуктами в октябре являются:

  • помидоры;
  • морковь;
  • тыква;
  • цветная капуста;
  • репа;
  • грецкий орех;
  • тыквенные семена;
  • лук порей;
  • брюква;
  • топинамбур;
  • брокколи;
  • фундук;
  • лесные орехи;
  • семена льна;
  • шпинат;
  • мангольд;
  • яблоки;
  • инжир;
  • груши;
  • виноград.

Помните, чтобы улучшить свое самочувствие в осеннее время, достаточно всего лишь следить за своим рационом.

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