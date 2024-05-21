Правильное решение: ВСУ показали российского солдата, который решился сдаться в плен (видео)

Невероятно, но один из бойцов "второй армии мира" решил проявить благоразумие.
Да, он не стал лишать себя жизни с помощью гранаты или автомата, а без сопротивления сдался украинским защитникам. Видео показали воины 3-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
"Не стал толкать под тельняшку гранату или в горло дуло автомата, а сдался без сопротивления украинским защитникам. Теперь впоследствии будет обменено и вернется домой не в цинковом гробу", — заметил журналист.
Ранее ВСУ взяли в плен оккупантов в Харьковской области. Операция попала на видео.
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