Правильны ли рейды ТЦК на концертах и в ресторанах: мнение Стефанишиной

Прятаться и притворяться, что война их не касается, не честно.

Рейды ТЦК на концертах, в ресторанах и спортзалах являются правильными. Все из-за несправедливости.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире авторской программы Наталии Мосейчук "Мосейчук+".

"Я чувствую много несправедливости, когда нахожусь в публичных местах и вижу здоровых мужчин, которые просто наслаждаются жизнью. Возможно, у меня есть какое-то искаженное чувство. Но для меня это ненормально", — говорит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции.

Особенно, отмечает она, когда другие воюют. Более того, под мобилизацию попадают люди, которые исправно платят налоги, которые официально трудоустроены и зарегистрированы. В то же время "невидимые" системе люди — нет.

"Есть потребность выполнять закон, есть запрос на справедливость. В моем близком окружении есть разные люди. И у людей, с которыми я общаюсь, есть несправедливость", — подытожила Стефанишина.

Напомним, 9 октября Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев до 25 лет, хотя военные считают, что возраст мобилизации должен начинаться с 18-ти. Также призывники в 17 лет должны встать на учет через "Резерв+" или в ТЦК, иначе им грозит штраф.

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