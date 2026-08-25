"Правило автомагистрали": как ускорить Wi-Fi дома без замены роутера

Wi-Fi / © Фото из открытых источников

Реклама

Медленный Wi-Fi может быть связан не только с качеством роутера или тарифом провайдера. Эксперты советуют обратить внимание на количество устройств, одновременно использующих домашнюю сеть.

Об этом пишет Mirror.

Реклама

Специалисты предлагают представить интернет-соединение как автомагистраль: чем больше «автомобилей», то есть данных, двигается одновременно, тем выше риск «пробки». Поэтому для улучшения скорости следует проверить, какие устройства сейчас активно используют сеть.

Реклама

Особое внимание рекомендуют уделить смарттелевизорам, игровым консолям и компьютерам. Они могут в фоновом режиме загружать обновления, синхронизировать данные или загружать видео, потребляя значительную часть пропускной способности.

На качество Wi-Fi также влияет расположение роутера. Сигнал слабеет с увеличением расстояния, а толстые стены, перекрытия и большая мебель могут дополнительно его блокировать.

Еще один способ освободить Wi-Fi — подключить стационарные устройства через Ethernet-кабель. Это особенно актуально для телевизоров, игровых консолей и настольных компьютеров: они не будут нагружать беспроводную сеть, оставляя больше пропускной способности смартфонов и других гаджетов.

Поэтому перед тем, как изменять тариф или покупать новый роутер, следует проверить, не перегружена ли домашняя сеть устройствами, работающими в фоновом режиме.

Реклама

Ранее исследователи из Германии выяснили, что обычные Wi-Fi сети потенциально могут использоваться для скрытой слежки за людьми. Посредством анализа отражения радиосигналов и искусственного интеллекта систему научили распознавать конкретных людей даже без смартфона или другого подключенного устройства. Эксперты предупреждают, что такая технология может представлять серьезную угрозу приватности и призывают усилить защиту в будущих стандартах Wi-Fi.

Новости партнеров

Новости партнеров