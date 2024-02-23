Правительственная делегация Украины приедет на польскую границу — Зеленский

О присутствии на встрече польских чиновников пока неизвестно.

Правительственная группа во главе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в пятницу, 23 февраля, приедет на границу с Польшей для переговоров по протесту польских фермеров, заблокировавших пункты пропуска.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен во Львове.

По его словам, в составе украинской делегации будут министры, которые "работают над вопросами экспорта, импорта, товарооборота, отвечающих за логистику, за инфраструктуру, за агропромышленный комплекс, руководители пограничной службы".

"Будут ли польские коллеги — это их личное решение", — подчеркнул Зеленский.

При этом украинский президент отметил, что перенести встречу на завтра невозможно, поскольку 24 февраля исполняется вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ.

В то же время украинский президент поблагодарил украинских фермеров, которые не прибегают к блокаде со своей стороны, несмотря на то, что их агропродукция блокируется на границе Польши.

"Украинское зерно не идет на рынок Польши. По желанию польской стороны. Мы нашли новые пути. Но когда мы говорим о транзите, это немного вне европейского законодательства. Поэтому мы готовы и будем делать все, чтобы решить этот вопрос", — заявил глава государства.

Как сообщалось ранее, на утро 23 февраля на границе с Польшей продолжается блокировка польскими фермерами движения грузовых транспортных средств на шести КПП. В очередях – на территории соседней страны стоят более 2400 грузовиков.

Напомним, украинские фермеры привезли сельскохозяйственную технику, поврежденную или уничтоженную российскими захватчиками, на границу с Польшей. С 23 февраля она будет размещена на пункте пропуска "Краковец-Корчева". Таким образом, украинские аграрии хотят показать польским протестующим, в каких условиях сейчас работают фермеры в Украине.

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