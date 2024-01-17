Правительственная "пятерка" взялась создавать новый подход к вопросам военных и ветеранов: что известно

Чиновники объединили усилия по созданию единой политики в отношении кадровой и ветеранской политики в Силах обороны.

Пять министерств Украины впервые начали совместную работу по формированию единого системного подхода к кадровой политике в Вооруженных Силах и ветеранской политике.

Об этом сообщает Минобороны.

Минветеранов, Министерство социальной политики Украины, Министерство здравоохранения Украины и Министерство экономики Украины вместе собираются работать над:

созданием неразрывной цепочки предоставления услуг для военных и членов их семей – как в период службы, так и после демобилизации;

разграничением сферы ответственности по сопровождению мобилизованных и демобилизованных (ветеранов);

разработкой цифровых инструментов для оценки потребностей ветеранов – социальных, медицинских, образовательных и других услуг.

Заместительница Министра обороны Украины Наталья Калмыкова отметила, что уже в ближайшее время стороны приступят к работе с представителями ветеранских организаций, чтобы наполнить новую систему четкими нормами.

В свою очередь заместитель Министра социальной политики Украины Дария Марчак добавила, что действующее законодательство в сфере социальной поддержки ветеранов не учитывает потребностей каждого отдельного ветерана и его семьи. Это собираются изменить путем обновления законодательства.

Сейчас над разработкой законопроекта "Об основах ветеранской политики в Украине" работает Министерство по делам ветеранов. Однако к совместной работе над социальной политикой в отношении действующих военнослужащих и ветеранов собираются привлечь самих ветеранов и представителей профильных организаций.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Генеральный штаб ВСУ договорился с Министерством обороны о демобилизации военных, однако есть определенные условия.

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