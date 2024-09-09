Правительство дало новые названия Минкультуры и Минразвития

Ведомства теперь называются Министерством культуры и стратегических коммуникаций и Министерством развития общин и территорий.

Кабинет министров Украины (КМУ) переименовал Минкультуры и Минразвития.

Об этом свидетельствует постановление КМУ №1028.

Министерство культуры и информационной политики Украины переименовано правительством в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины – в Министерство развития громад и территорий Украины.

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Ведомствам поручено обеспечить в двухнедельный срок подготовку и представление Кабмина предложений о внесении в акты законодательства изменений, вытекающих из этого постановления.

Напомним, в правительстве произошла большая "перезагрузка": Верховная Рада назначила девять министров, кроме того, должностей лишились трое чиновников.

Правительство обновляется! Или НЕТ?! Что изменят «новые» лица министров? | Ночной дозор

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