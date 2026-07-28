Правительство готовит контролируемое возобновление экспорта украинского газа с лимитом до 15% добычи.

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По данным журналистов, проект предполагает не свободный, а контролируемый экспорт. Газодобывающие компании смогут продать за границу не более 15% фактической добычи за предыдущий месяц. Конкретный лимит будет ежемесячно определять Министерство энергетики.

Газ для экспорта планируется реализовать через специализированные торги на Украинской энергетической бирже. Право на экспорт получат только определенные Минэнерго добывающие компании после оформления лицензии Минэкономики.

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"Механизм экспорта, с проектом которого ознакомилось ExPro, предусматривает возможность газодобывающих компаний экспортировать до 15% собственной добычи", - говорится в материале.

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Контролировать фактические объемы должен Оператор ГТС Украины. Неиспользованный в течение месяца лимит нельзя будет накопить или перенести на следующий период.

По оценкам ExPro, при нынешнем уровне украинской добычи возможный объем экспорта будет составлять 250-260 млн. кубометров газа в месяц.

В то же время, правительство обещает сохранить возможность немедленно прекратить экспорт в случае угрозы энергетической безопасности, дефицита газа или рисков для подготовки к отопительному сезону.

Напомним, согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2026/2027 годы от Минэнерго Украина собирается к зиме накопить в хранилищах 14,6 млрд куб. м газа.

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