Правительство готовит план для возвращения украинцев из-за границы, если авиарейсы будут отменены

Правительство готовит план для возвращения украинцев из-за границы, если авиарейсы будут отменены

Кабинет Министров принял решение о выделении более 16,6 млрд грн для обеспечения бесперебойности полетов на территории Украины

Кабинет министров Украины принял протокольное решение, чтобы Министерство иностранных дел, Министерство экономики и Министерство инфраструктуры подготовили план мер по альтернативным путям возвращения граждан на территорию Украины в случае невозможности выполнения отечественными пассажирскими авиаперевозчиками международных рейсов в воздушном пространстве Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте правительства.

Также Кабинет Министров во время внеочередного заседания 13 февраля принял решение о выделении более 16,6 млрд. грн. для гарантирования бесперебойности полетов на территории Украины в связи с обострением внешнеполитических угроз. Эти средства будут направлены на предоставление необходимых гарантий страховым и лизинговым компаниям.

Также правительство внесло изменения в порядок использования средств резервного фонда бюджета, позволив тратить средства на осуществление предотвращения негативных явлений на рынке авиаперевозок, связанных с неосуществлением страхового покрытия эксплуатантам или владельцам воздушных судов в воздушном пространстве Украины во время вооруженной агрессии против Украины, угрозой нападения и военных действий на территории Украины.

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