Правительство готовит реформирование военно-врачебных комиссий: что собираются изменить

В Украине готовится реформирование процесса прохождения военно-врачебных комиссий. Его планируют диджитализировать и значительно облегчить.

Об этом говорится на сайте правительственного портала.

"Цель правительства — максимальная диджитализация всех процессов и создание условий, при которых все справки будет собирать электронная система, а военные получат комфортный и быстрый сервис", — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, участники совещания уже определили план действий по реформированию ВЛК. Экспертная группа также представила свои выработки, определенные по итогам предыдущего совещания. Среди них: увеличение пропускной способности ВЛК, доступ к электронной системе здравоохранения, меры по безбарьерности.

Уже в апреле может начаться пилотный проект с развертывания системы электронного документооборота в воинских частях, территориальных центрах комплектования и других соприкасающихся структурах. Следующий этап – цифровизация медицинской истории военнослужащих.

Отдельно рассмотрен вопрос сокращения сроков расследования для получения справки из воинской части об обстоятельствах ранения. Премьер-министр дал задачу разработать необходимые постановления и изменения в законы.

Кроме того, Минздрав предоставил предложения по реформе медико-социальных экспертных комиссий. Денис Шмыгаль отметил, что это должно быть комплексное решение, основанное на международных стандартах, где человек является главным приоритетом.

Напомним, адвокат Андрей Новак в интервью ТСН.ua рассказал, что делать, когда человек с определенным заболеванием проходит медкомиссию в военкомате во время мобилизации, но не может документально доказать свое состояние здоровья.

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