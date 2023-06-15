Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

В Хорватии в четверг, 15 июня, правительство поддержало инициативу парламента по признанию Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пишет Nova.

В Министерстве иностранных дел отметили, что признают Голодомор как насильственный голод, который был намеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов как преступления против украинского народа.

"Мы поддерживаем инициативу, выдвинутую партиями в хорватском парламенте", — заявил премьер-министр Андрей Пленкович.

Признание Голодомора геноцидом украинского народа

По состоянию на июнь 2023 года Голодомор официально признали геноцидом украинского народа более 30 стран мира. 13 июня Люксембург признал Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом. Соответствующую резолюцию приняла Палата депутатов.

Россия же отрицает Голодомор как геноцид украинского народа, начиная с принятия заявлений, выражающих протест против его международного признания преступления против украинцев, и завершая публичным сожжением Национальной книги памяти жертв Голодомора и разрушением памятников жертвам Голодомора.

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