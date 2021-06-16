Правительство и Мемориал Холокоста "Бабий Яр" объявили о планах к 80-й годовщине расстрелов

6 октября будет открыта первая часть Мемориального комплекса в Бабьем Яру.

Официальная церемония, посвященная 80 годовщине расстрелов в Бабьем Яру, состоится 6 октября 2021 года.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совместного брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем, международными лидерами и художниками Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Мероприятие состоится на территории Бабьего Яра с участием мировых лидеров, представителей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

Кроме того, в официальной церемонии 6 октября Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представит два новых объекта на территории урочища — "Хрустальную стену плача" и "Курган памяти".

"Хрустальную стену плача" представляет художник-концептуалист Марина Абрамович. "Холокост изменил историю человечества навсегда. Все мы эмоционально потрясены этой трагедией. Когда я осознавала свой вклад в проект, связанный с темой Бабьего Яра, для меня были важны три вещи. Во-первых, объект не должен быть только скульптурой. Во-вторых, он должен быть интерактивным. В-третьих, объект не может быть лишь отражением прошлого, а должен нести послание в будущее", — подчеркнула Марина Абрамович.

Этот мемориальный объект будет одним из крупнейших построенных в Европе в течение последнего десятилетия. Его длина будет достигать 40 метров, а высота 3 метра. Стена будет состоять из 75 кварцевых блоков, одновременно ее смогут посетить 25 человек. Кристаллы кварца содержат в себе антрацит — самый распространенный вид угля в Украине. Поэтому для возведения инсталляции используется именно этот материал.

"Курган памяти" станет первым музейным пространством на территории Бабьего Яра. Спроектированный архитектурной компанией SUB, он воспроизводит историю трагедии Бабьего Яра с помощью технологий 3D-моделирования, разработанного Центром пространственных технологий. Ширина и длина здания достигать 80 метров, а высота — 15 метров. Крыша будет раздвижной конструкции, под которой находится экспозиционное пространство. Форма объекта будет напоминать курганы — традиционные для украинских степей древние захоронения в форме холма из земли и камней.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что государство готовит серьезный план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. "Для нас очень важно, что после 80 лет с тех пор, как произошла эта ужасная трагедия, и на 30-й год независимости Украины президент Владимир Зеленский стал тем, кто нарушает взял под личный контроль этот вопрос. И мы действительно начали строить мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", первая очередь которого будет открыта уже в этом году. Это событием мирового масштаба, чтобы лишний раз подчеркнуть, что подобные трагедии не должны повторяться. С другой стороны, это еще раз продемонстрирует, что Украина является страной толерантности, мирной страной. И это особенно для нас важно сегодня, когда седьмой год, к сожалению, на территории Украины продолжается война. И мы делаем все для того, чтобы на нашу землю пришел мир, вернулись наши территории, перестали гибнуть наши герои", — отметил Андрей Ермак. Он добавил, что президент поставил задачу, чтобы в течение нескольких лет весь мемориал был завершен и начал работать как музейный комплекс.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время Кабинет Министров планирует утвердить План мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. "Реализация и поддержка инициатив по мемориализации событий в Бабьем Яру — это удостоверение нашей скорби и осознание величайшей трагедии, произошедшей на Европейском континенте в прошлом веке", — отметил глава правительства. По словам премьер-министра, должно быть консолидация усилий благотворительных организаций, государства и ученых, чтобы достойно почтить память погибших.

Премьер-министр также отметил, что подготовка по проведению траурных мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра возложено на Министерство культуры и информационной политики. "Жить в Украине после Второй мировой войны — значило жить в неведении. Мое детство прошло рядом с местами убийств, такими как Бабий Яр. И все же, я ничего не знал о массовых убийствах, совершенных нацистами. Бабий Яр — символ Холокоста в Восточной Европе и давно забытого прошлого. 80-ю годовщину этой ужасной бойни — это возможность исправить историческую несправедливость ради Украины, еврейского народа и всего мира. это шанс рассказать истории убитых, почтить их память, извлечь уроки из этой ужасной трагедии ", — заявил правозащитник, председатель наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

Со своей стороны председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" отец Патрик Дебуа, французский католический священник, который около 20 лет исследует массовые захоронения жертв Холокоста в Восточной Европе, отметил, что человечество так и не вынесло уроков этой трагедии. Он видит задачей современных поколений сделать все возможное, чтобы такие преступления никогда не повторялись: "Я провел десятилетия, раскрывая правду о "Холокост от пуль" по всей Восточной Европе. С сожалением должен признать, что мы не сделали выводов из этих ужасных преступлений. Есть те, кто продолжают отрицать Холокост. Между тем антисемитизм, расизм и экстремизм продолжают расти. Геноциды продолжаются, и мои исследования в местах массовых убийств в Ираке это подтверждают".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в этом году представил художественную концепцию будущего мемориала. Концепция предусматривает комплексную мемориализации территории Бабьего Яра. Комплекс будет включать Музей всех жертв Бабьего Яра 1941-1943, Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, Музей истории забвения трагедии во времена СССР, Музей Куреневской трагедии, научный и образовательный центры, много художественных объектов.

За последние десять месяцев на территории был возведен целый ряд объектов: монокуляры "Взгляд в прошлое" с архивными и документальными фото и видеосвидетельства, аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" с именами жертв и поминальными песнями христианской и иудейской традиций, а также — символическая синагога "Место для размышлений", которая была представлена в мае этого года. Вместе с "Курганом памяти" и "Хрустальной стеной плача" эти объекты образуют единый музейно-мемориальный комплекс — первую часть Мемориального комплекса, посвященного жертвам Бабьего Яра.

"Наша цель — создать пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой и актуальной для любого, независимо от нации, пола, возраста или религии. Мы хотим, чтобы люди почувствовали и поняли, что история Бабьего Яра — это их история, история их соседей, их города, их нации, их мира. Бабий Яр является местом смерти многих жертв — евреев, цыган, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы, украинских националистов, коммунистов. Всех, кто там умер, нужно помнить и чтить. Все они заслуживают того, чтобы иметь голос, чтобы рассказать историю Бабьего Яра. Таким образом, Бабий Яр — это полифоническая история, состоящая из многих историй людей, которые там погибли, свидетелей и выживших, о материальных, культурные и природные о ' объекты, которые рассказывают эту историю", — подчеркнул художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский.

Также во время брифинга основатель международного архитектурного бюро OFFPOLINN Андрес Хаке представил архитектурное решение, благодаря которому в здании бывшей конторы еврейского кладбища предлагается создать Музей истории забвения трагедии во времена СССР.

В сентябре 2020 года правительство Украины в лице министра культуры Александра Ткаченко в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" в лице члена Наблюдательного совета, президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера. Цель меморандума — продвижение строительства мемориала трагедии Бабьего Яра. В 2021 году серия памятных мероприятий будет посвящена восьмидесятым годовщине трагедии Бабьего Яра.

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