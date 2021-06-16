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Правительство и Мемориал Холокоста "Бабий Яр" объявили о планах к 80-й годовщине расстрелов

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Правительство и Мемориал Холокоста "Бабий Яр" объявили о планах к 80-й годовщине расстрелов

УНИАН

6 октября будет открыта первая часть Мемориального комплекса в Бабьем Яру.

Официальная церемония, посвященная 80 годовщине расстрелов в Бабьем Яру, состоится 6 октября 2021 года.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак во время совместного брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем, международными лидерами и художниками Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Мероприятие состоится на территории Бабьего Яра с участием мировых лидеров, представителей еврейских организаций, которые выжили во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

Кроме того, в официальной церемонии 6 октября Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представит два новых объекта на территории урочища — "Хрустальную стену плача" и "Курган памяти".

"Хрустальную стену плача" представляет художник-концептуалист Марина Абрамович. "Холокост изменил историю человечества навсегда. Все мы эмоционально потрясены этой трагедией. Когда я осознавала свой вклад в проект, связанный с темой Бабьего Яра, для меня были важны три вещи. Во-первых, объект не должен быть только скульптурой. Во-вторых, он должен быть интерактивным. В-третьих, объект не может быть лишь отражением прошлого, а должен нести послание в будущее", — подчеркнула Марина Абрамович.

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Этот мемориальный объект будет одним из крупнейших построенных в Европе в течение последнего десятилетия. Его длина будет достигать 40 метров, а высота 3 метра. Стена будет состоять из 75 кварцевых блоков, одновременно ее смогут посетить 25 человек. Кристаллы кварца содержат в себе антрацит — самый распространенный вид угля в Украине. Поэтому для возведения инсталляции используется именно этот материал.

"Курган памяти" станет первым музейным пространством на территории Бабьего Яра. Спроектированный архитектурной компанией SUB, он воспроизводит историю трагедии Бабьего Яра с помощью технологий 3D-моделирования, разработанного Центром пространственных технологий. Ширина и длина здания достигать 80 метров, а высота — 15 метров. Крыша будет раздвижной конструкции, под которой находится экспозиционное пространство. Форма объекта будет напоминать курганы — традиционные для украинских степей древние захоронения в форме холма из земли и камней.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что государство готовит серьезный план мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. "Для нас очень важно, что после 80 лет с тех пор, как произошла эта ужасная трагедия, и на 30-й год независимости Украины президент Владимир Зеленский стал тем, кто нарушает взял под личный контроль этот вопрос. И мы действительно начали строить мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", первая очередь которого будет открыта уже в этом году. Это событием мирового масштаба, чтобы лишний раз подчеркнуть, что подобные трагедии не должны повторяться. С другой стороны, это еще раз продемонстрирует, что Украина является страной толерантности, мирной страной. И это особенно для нас важно сегодня, когда седьмой год, к сожалению, на территории Украины продолжается война. И мы делаем все для того, чтобы на нашу землю пришел мир, вернулись наши территории, перестали гибнуть наши герои", — отметил Андрей Ермак. Он добавил, что президент поставил задачу, чтобы в течение нескольких лет весь мемориал был завершен и начал работать как музейный комплекс.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что в ближайшее время Кабинет Министров планирует утвердить План мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра. "Реализация и поддержка инициатив по мемориализации событий в Бабьем Яру — это удостоверение нашей скорби и осознание величайшей трагедии, произошедшей на Европейском континенте в прошлом веке", — отметил глава правительства. По словам премьер-министра, должно быть консолидация усилий благотворительных организаций, государства и ученых, чтобы достойно почтить память погибших.

Премьер-министр также отметил, что подготовка по проведению траурных мероприятий в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра возложено на Министерство культуры и информационной политики. "Жить в Украине после Второй мировой войны — значило жить в неведении. Мое детство прошло рядом с местами убийств, такими как Бабий Яр. И все же, я ничего не знал о массовых убийствах, совершенных нацистами. Бабий Яр — символ Холокоста в Восточной Европе и давно забытого прошлого. 80-ю годовщину этой ужасной бойни — это возможность исправить историческую несправедливость ради Украины, еврейского народа и всего мира. это шанс рассказать истории убитых, почтить их память, извлечь уроки из этой ужасной трагедии ", — заявил правозащитник, председатель наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

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Со своей стороны председатель Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" отец Патрик Дебуа, французский католический священник, который около 20 лет исследует массовые захоронения жертв Холокоста в Восточной Европе, отметил, что человечество так и не вынесло уроков этой трагедии. Он видит задачей современных поколений сделать все возможное, чтобы такие преступления никогда не повторялись: "Я провел десятилетия, раскрывая правду о "Холокост от пуль" по всей Восточной Европе. С сожалением должен признать, что мы не сделали выводов из этих ужасных преступлений. Есть те, кто продолжают отрицать Холокост. Между тем антисемитизм, расизм и экстремизм продолжают расти. Геноциды продолжаются, и мои исследования в местах массовых убийств в Ираке это подтверждают".

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" в этом году представил художественную концепцию будущего мемориала. Концепция предусматривает комплексную мемориализации территории Бабьего Яра. Комплекс будет включать Музей всех жертв Бабьего Яра 1941-1943, Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе, Музей истории забвения трагедии во времена СССР, Музей Куреневской трагедии, научный и образовательный центры, много художественных объектов.

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За последние десять месяцев на территории был возведен целый ряд объектов: монокуляры "Взгляд в прошлое" с архивными и документальными фото и видеосвидетельства, аудиовизуальная инсталляция "Зеркальное поле" с именами жертв и поминальными песнями христианской и иудейской традиций, а также — символическая синагога "Место для размышлений", которая была представлена в мае этого года. Вместе с "Курганом памяти" и "Хрустальной стеной плача" эти объекты образуют единый музейно-мемориальный комплекс — первую часть Мемориального комплекса, посвященного жертвам Бабьего Яра.

"Наша цель — создать пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой и актуальной для любого, независимо от нации, пола, возраста или религии. Мы хотим, чтобы люди почувствовали и поняли, что история Бабьего Яра — это их история, история их соседей, их города, их нации, их мира. Бабий Яр является местом смерти многих жертв — евреев, цыган, советских военнопленных, пациентов психиатрической больницы, украинских националистов, коммунистов. Всех, кто там умер, нужно помнить и чтить. Все они заслуживают того, чтобы иметь голос, чтобы рассказать историю Бабьего Яра. Таким образом, Бабий Яр — это полифоническая история, состоящая из многих историй людей, которые там погибли, свидетелей и выживших, о материальных, культурные и природные о ' объекты, которые рассказывают эту историю", — подчеркнул художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский.

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Также во время брифинга основатель международного архитектурного бюро OFFPOLINN Андрес Хаке представил архитектурное решение, благодаря которому в здании бывшей конторы еврейского кладбища предлагается создать Музей истории забвения трагедии во времена СССР.

В сентябре 2020 года правительство Украины в лице министра культуры Александра Ткаченко в присутствии президента Украины Владимира Зеленского подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" в лице члена Наблюдательного совета, президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера. Цель меморандума — продвижение строительства мемориала трагедии Бабьего Яра. В 2021 году серия памятных мероприятий будет посвящена восьмидесятым годовщине трагедии Бабьего Яра.

 

Дата публикации
Просмотры
37
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