Правительство исчерпало государственный Резервный фонд на 2026 год: чем это угрожает стране

Кабмин исчерпал Резервный фонд

Реклама

Государство оказалось перед серьезным финансовым вызовом. Средства Резервного фонда, предназначенные для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации и последствия войны, почти полностью исчерпаны уже в первом квартале текущего года.

О критической ситуации с финансами и возмущении в парламенте первым сообщил народный депутат Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

Спор в парламенте: Кабмин могут ограничить

По словам Бужанского, на фоне подготовки россиянами ударов по ГЭС, дамбам и мостам в Резервном фонде осталось всего 20% выделенных средств.

Реклама

Его коллега, нардеп Ярослав Железняк, в ответ уточнил, что 20% в фонде было еще в начале марта. Пока же, после раздачи денег на различные программы, остаток составляет мизерные 1,4%.

Реагируя на эти цифры, Бужанский добавил, что практически пустой Резервный фонд — огромная проблема. По его словам, парламент обязательно учтет это при внесении изменений в бюджет и планирует лишить Кабмин права тратить резервные деньги без разрешения Верховной Рады.

Официальные данные Минфина: куда ушли 47,5 млрд

Министерство финансов официально подтвердило масштабные расходы. По данным ведомства, на 30 марта на неотложные нужды уже направлено более 47,5 млрд грн.

Как подсчитало издание Forbes, правительство использовало 96% от общего объема Резервного фонда на 2026 год, который составлял 49,4 млрд грн.

Реклама

Согласно официальной статистике, распределение средств выглядит так:

Защита критической инфраструктуры — 22 млрд грн (44,5% от фонда): новое строительство, реконструкция объектов энергетики, транспорта и инженерно-техническая защита.

Железнодорожный транспорт — 16 млрд грн (32,4%): компенсация пассажирских перевозок для обеспечения их непрерывности.

Аварийное восстановление дорог — 3 млрд грн (6,1%): ремонт ключевых артерий в прифронтовых зонах.

Энергетическая устойчивость — 2,56 млрд грн (5,2%): закупка мобильных генерационных установок.

Восстановление транспортного сообщения — 718,8 млн грн (1,5%): ремонт мостов в Одесской области и строительство временной переправы.

Поддержка работников — 246,4 млн грн (0,5%): помощь энергетикам, коммунальщикам и железнодорожникам.

Укрепление обороноспособности — 5,9 млн грн (0,01%): финансирование мероприятий в приграничных регионах.

Критика: популизм вместо подготовки к катастрофам

Журналист-расследователь Юрий Николов подверг жесткой критике расходование резервных средств. По его информации, фонд опустел до критического уровня около 700 млн. грн. Он подчеркнул, что деньги уходят на финансирование пиар-проектов власти, и этих остатков просто не хватит на оперативное реагирование в случае внезапных атак.

Эту позицию в эфире телеканала КИЕВ24 заявила и глава Антикоррупционного центра «Граница» Мартына Богуславец. Она подчеркнула, что правительство опустошило фонд на популистские выплаты вместо подготовки к чрезвычайным ситуациям.

По ее данным, за время премьерства Юлии Свириденко раздали около 90 млрд грн на разные социальные инициативы, а новые выплаты для уязвимых категорий населения от 1 апреля еще больше сокращают ресурсы государства для экстренной защиты.

Реклама

Новые цели российских атак

В то же время угроза масштабных разрушений только растет. Президент Владимир Зеленский предупредил, что российские войска готовят новую волну обстрелов, в ходе которой кафиры сменят приоритеты по энергетике на инфраструктуру и логистику.

Весной и летом враг будет бить по железной дороге, мостам, дамбам, гидроэлектростанциям и системам водоснабжения. Президент отметил, что к таким угрозам необходимо готовиться максимально тщательно, а местные власти должны обеспечить физическую защиту критически важных объектов.