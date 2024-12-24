Правительство Италии приняло решение о военной поддержке Украины: что известно

Поддержка страны очень важна для нас.
Правительство Италии приняло решение о военной поддержке Украины. Ее решили продлить.
Об этом сообщает ANSA.it.
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Как отмечается, Кабинет премьер-министра Джорджии Мелони в понедельник, 23 декабря, одобрил указ-закон, содержащий "срочные положения о продлении разрешения на передачу военных транспортных средств, материалов и оборудования государственным органам Украины".
"Следующего июля в Италии состоится конференция по вопросам восстановления Украины", — говорится в материале.
Ранее Правительство Италии одобрило десятый пакет военной поддержки для Украины. Перечень вооружения, которое получит Киев, пока не разглашается.
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