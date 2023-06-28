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Правительство избрало нового гендиректора "Укроборонпрома": кто им стал и что о нем известно

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Правительство избрало нового гендиректора "Укроборонпрома": кто им стал и что о нем известно

Новым руководителем "Укроборонпрома" стал Герман Сметанин. ФОТО: Александр Камышин/Telegram

Свой путь в оборонно-промышленном комплексе Украины Сметанин прошел от инженера к руководителю заводов.

Кабмин назначил нового гендиректора " Укроборонпрома ". Им стал Герман Сметанин.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, новый руководитель оборонного предприятия — "молодой прогрессивный лидер", который прошел свой путь в оборонно-промышленном комплексе Украины от инженера до руководителя заводов.

Перед Сметаниным стоит три главные задачи:

1 . Увеличить производство боеприпасов и военной техники.
2. Построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру.
3. Трансформировать "Укроборонпром".

Что известно о Германе Сметанине

По открытым данным, Герман Сметани родом из Харькова. Ему 30 лет. С 2014 по 2015 год работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, являющегося составной частью Укроборонпрома. Затем был главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода. А в 2020-2021 годах работал директором по производству ГП "Завод имени В.А. Малышева". С апреля 2021 по апрель 2023 года был директором Государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод". В апреле 2023 года Кабинет Министр назначил генеральным директором Государственного предприятия "Завод имени В.А. Малышева".

Напомним, 27 июня 2023 года президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора "Укроборонпрома", возглавлявшего концерн от 3 декабря 2020 года.

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Дата публикации
Просмотры
965
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