Правительство изменило правила пересечения границы: что ждет тех, кто выезжает из Украины

Данные украинцев, которые выезжают за границу, будут проверять во всех государственных реестрах.

Кабинет министров Украины предоставил полномочия Госпогранслужбе получать электронные данные из всех государственных реестров и баз в отношении граждан, выезжающих за границу. В частности, пограничникам теперь доступна и информация с ограниченным доступом.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины с целью обеспечения органам охраны ГПСУ при осуществлении пограничного контроля в пунктах пропуска доступа к информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, владельцем (администратором) которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления", – говорится в сообщении.

Изменения в Правила пересечения государственной границы были внесены на очередном заседании правительства в пятницу, 9 августа.

Мельничук отметил, что информация из реестров и баз данных будет использоваться при проверке документов граждан, желающих выехать за пределы Украины. ГПСУ будет получать информацию в электронном виде, бесплатно и с соблюдением законодательства о защите персональных данных.

Напомним, в июле изменились правила выезда из Украины для мужчин. Новые правила применяются ко всем категориям мужчин, в частности, к тем, кто был исключен с воинского учета или имеет отсрочку от мобилизации.

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