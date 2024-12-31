Правительство изменило правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет

При пересечении госграницы они должны иметь определенные документы.
Кабмин изменил правила пересечения государственной границы во время военного положения мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет.
Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Изменения касаются мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы).
Предполагается, что в случае введения в Украине военного положения, при пересечении госграницы мужчин будут пропускать при условии выполнения правил пересечения государственной границы и при наличии следующих документов:
- справки, выданной командиром воинской части (руководителем районного, городского территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны с указанием сведений о заключении такого контракта;
- военно-учетного документа.
Напомним, ранее Кабмин Украины изменил правила пересечения государственной границы военнообязанными, перевозящими гуманитарные грузы.
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