Правительство изменило правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет

При пересечении госграницы они должны иметь определенные документы.

Кабмин изменил правила пересечения государственной границы во время военного положения мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет.

Соответствующее решение было принято во время заседания правительства 31 декабря, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Изменения касаются мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, проходивших военную службу по контракту в Вооруженных Силах или разведывательном органе Минобороны, которые до заключения такого контракта не проходили военную службу (кроме базовой военной службы).

Предполагается, что в случае введения в Украине военного положения, при пересечении госграницы мужчин будут пропускать при условии выполнения правил пересечения государственной границы и при наличии следующих документов:

справки, выданной командиром воинской части (руководителем районного, городского территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Минобороны с указанием сведений о заключении такого контракта;

военно-учетного документа.

Напомним, ранее Кабмин Украины изменил правила пересечения государственной границы военнообязанными, перевозящими гуманитарные грузы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.