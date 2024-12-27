Правительство изменило правила пересечения границы для одной категории военнообязанных

Теперь информация о водителе должна быть внесена в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Кабмин Украины изменил правила пересечения государственной границы военнообязанными, которые перевозят гуманитарные грузы.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Мельничук заявил о внесении изменений в правила пересечения госграницы гражданами Украины для усовершенствования процедуры выезда за пределы страны в условиях военного и чрезвычайного положения. Эти изменения касаются водителей, которые перевозят грузы гуманитарной помощи автомобилями для нужд ВСУ, других военных формирований и населения.

Теперь для пропуска таких водителей через границу информация о них должна быть внесена в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

"Предусмотрено, что пропуск военнообязанного водителя, который осуществляет перевозку грузов гуманитарной помощи, осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и принятия областными, Киевской городской военными администрациями решений по включению сведений о водителе в Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи", – говорится в сообщении.

К слову, ранее народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что в парламенте разрабатывается законопроект, который позволит выезд из Украины для мужчин в возрасте 18-24 лет.

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