Правительство изменило правила выезда за границу для части женщин: детали от ГПСУ

Выезд за границу

Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы для женщин-депутатов местных советов. Такие женщины могут выезжать за границу без ограничений.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ отметили, что женщины-депутаты местных советов могут свободно выезжать за границу.

В то же время такого права нет у женщин-депутатов, которые являются чиновницами местного самоуправления, то есть имеют полномочия для осуществления организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций и получают зарплату из местного бюджета. Выезжать за границу эта категория женщин может:

на основании служебных командировок,

с целью посещения детей за пределами Украины,

для сопровождения таких детей для выезда за границу.

«Пропуск указанной категории лиц на выезд из Украины будет осуществляться только после обновления соответствующих баз данных способом и сроки, определенные Кабмином», — указали в Госпогранслужбе.

Напомним, 27 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство разрешило выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах и не получающим зарплату за свою работу.