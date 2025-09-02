ТСН в социальных сетях

Правительство изменило правила выезда за границу для части женщин: детали от ГПСУ

Теперь женщины-депутаты местных советов могут выезжать за границу без ограничений, тогда как для других категорий чиновниц действуют определенные правила.

Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения государственной границы для женщин-депутатов местных советов. Такие женщины могут выезжать за границу без ограничений.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ отметили, что женщины-депутаты местных советов могут свободно выезжать за границу.

В то же время такого права нет у женщин-депутатов, которые являются чиновницами местного самоуправления, то есть имеют полномочия для осуществления организационно-распорядительных и консультативно-совещательных функций и получают зарплату из местного бюджета. Выезжать за границу эта категория женщин может:

  • на основании служебных командировок,

  • с целью посещения детей за пределами Украины,

  • для сопровождения таких детей для выезда за границу.

«Пропуск указанной категории лиц на выезд из Украины будет осуществляться только после обновления соответствующих баз данных способом и сроки, определенные Кабмином», — указали в Госпогранслужбе.

Напомним, 27 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство разрешило выезд за границу женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах и не получающим зарплату за свою работу.

