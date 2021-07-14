Правительство направило 400 млн грн на выплату задолженности по зарплате шахтерам

Всего с начала года на эти цели было выделено более 2 млрд грн.

Кабинет Министров Украины 14 июля поддержал решение о направлении почти 400 млн грн на погашение задолженности по выплате зарплаты украинским шахтерам.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"400 млн грн будут направлены на погашение задолженности по выплате зарплаты украинским шахтерам. Кабинет Министров поддержал сегодня это решение. Всего с начала года правительство выделило на это более 2 млрд грн, ведь это вопрос социальной ответственности, энергетической безопасности и устойчивого функционирования угольной отрасли", — написал глава правительства.

Стоит отметить, что в распоряжении говорится о 393,049 млн грн на выплату заработной платы работникам государственных шахт.

Согласно этому решению, Кабмин провел перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год, уменьшив на 393,049 млн грн расходы, предусмотренные на ликвидацию неперспективных шахт, и увеличив на эту же сумму расходы на реструктуризацию угольной отрасли.

Напомним, в мае шахтеры из трех областей съехались в Киев требовать погашения задолженности по зарплате. С начала года на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами Кабмин направил более 2 млрд грн.

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